M jak miłość, odcinek 1912: Oto nowa kochanka Budzyńskiego? Anna odważnie poderwie Andrzeja - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1912 - wtorek, 24.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1912 odcinku „M jak miłość” w kancelarii Andrzeja pojawi się Anna Sadowska, kobieta stanowcza, charyzmatyczna i doskonale wiedząca, czego chce. Klientka prawnika po wygranej sprawie nie tylko przyjdzie mu podziękować, ale od razu da do zrozumienia, że jest nim bardzo zainteresowana.

Tak będzie wyglądał początek romansu Andrzeja w 1912 odcinku "M jak miłość"?

Anna odwiedzi Budzyńskiego w biurze i nie będzie kryła zachwytu jego profesjonalizmem i nie tylko...

– Byłam w pobliżu i jeszcze raz chciałam podziękować za wygraną sprawę… Fantastyczna robota! - uzna Anna, ale na tym nie skończy. - Mam nadzieję, że… mimo zakończenia sprawy, jeszcze kiedyś na siebie wpadniemy… Gdzieś w mieście? – rzuci z uśmiechem.

– Warszawa jest mała, więc pewnie tak – odpowie wymijająco Andrzej, który początkowo nie podejmie flirtu. Jednak na tym Sadowska nie poprzestanie.

Anna zacznie uwodzić Budzyńskiego w 1912 odcinku "M jak miłość"

W 1912 odcinku „M jak miłość” Anna da do zrozumienia, że jej zainteresowanie prawnikiem nie jest tylko zawodowe. Kobieta zacznie coraz śmielej zabiegać o jego uwagę. Wyśle mu bukiet kwiatów oraz zaproszenie na kolację. Wszystko w eleganckim liściku, który przypadkiem zobaczy Magda. Mąż podaruje ukochanej bukiet, bo nie przyzna się, że to właśnie Anna wysłała do niego prezent.

Początkowo Magda nie będzie wiedziała, od kogo jest tajemniczy bukiet. Trochę zbagatelizuje sytuację, nie przeczuwając, że Sadowska dopiero zaczyna swoją grę… Przypomnijmy, że Andrzej ma za sobą poważny kryzys w małżeństwie. Podczas służbowego wyjazdu do Wrocławia przespał się z Julią (Marta Chodorowska), co doprowadziło do wielkiej afery i dramatu związanego z jej ciążą. Choć prawnik chciał odbudować relację z Magdą i ostatecznie małżeństwo przetrwało, tamta zdrada na długo nadszarpnęła zaufanie między nimi. Co dziwne, Magda nie bardzo przejmie się postacią Anny w 1912 odcinku "M jak miłość", a wiele wskazuje na to, że kobieta zostanie w życiu Andrzeja na dłużej... Nowa klientka będzie pewna siebie, bezpośrednia i konsekwentna, dokładnie taka, która może wystawić jego lojalność na kolejną próbę.