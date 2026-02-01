M jak miłość, odcinek 1908: Wzruszające pożegnanie Pawła z synem po pogrzebie Franki. Oto, co powie Antosiowi - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1908 - poniedziałek, 9.02.2026, o godz.20.55 w TVP2

Od śmierci i pogrzebu Franki w 1908 odcinku "M jak miłość" minie już ponad miesiąc. Wakacje będą zbliżały się do końca, a Paweł coraz gorzej będzie znosił żałobę po stracie żony. Jakby dopiero teraz docierało do niego, że Franka nigdy nie wróci, że zmarła i okrutny los sprawił, że zostanie teraz sam z synem Antosiem. Tylko ze względu na niego Zduński będzie próbował jakoś się trzymać, ale za pozornym spokojem będzie się krył potworny ból.

Praca i opieka nad synkiem sprawią, że Zduński w 1908 odcinku "M jak miłość" nie będzie miał ani chwili wolnego. Nie przyjmując pomocy od bliskich i uciekając w ten sposób od najbardziej bolesnych myśli o France. - Radzimy sobie świetnie we dwóch, prawda? - zapyta Antosia, choć sam w to nie uwierzy.

Pożegnalne filmiki Franki w 1908 odcinku "M jak miłość" doprowadzą Pawła do rozpaczy

Kiedy jednak Paweł obejrzy pożegnalne filmiki Franki, które w 1908 odcinku "M jak miłość" przekaże mu na tablecie Kinga, kompletnie się załamie. Nie zapanuje nad rozpaczą po śmierci żony i w środku nocy przyjedzie z Antosiem do Grabiny, by oddać synka pod opiekę Marysi.

Tak w 1908 odcinku "M jak miłość" Paweł pożegna Antosia przed ucieczką z Grabiny

To wtedy Paweł pożegna się ze swoim dzieckiem, nie mówiąc nawet czy i kiedy po niego wróci. Wyjaśni matce, że musi to zrobić, bo jest na skraju szaleństwa i nie może teraz zajmować się Antosiem. Poprosi Marysię, żeby nie próbowała go zatrzymać w Grabinie... Dopiero po tych słowach Zduński wybuchnie płaczem i wtuli się w ramiona czułej mamy.

