M jak miłość, odcinek 1906: Agnes przyzna się przed Rogowskim, co zrobiła jej matka. Dlatego nigdy nie powiedziała o dziecku!

„M jak miłość" odcinek 1906 - poniedziałek, 02.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1906 odcinku "M jak miłość" opadną wszystkie emocje, skrywane tajemnice i nieporozumienia. Agnes postawi na kompletną szczerość wobec Rogowskiego. Nie tylko powie wprost, że jest jej biologicznym tatą, ale także ujawni notatki swojej mamy i opisze, dlaczego kobieta podjęła takie, a nie inne decyzje i ostatecznie nigdy nie poinformowała go o tym, iż spodziewa się dziecka.

Agnes wyzna Rogowskiemu prawdę o ojcostwie. Postawi sprawę jasno

– Długo nie wiedziałam, co zrobić, czy… w ogóle cokolwiek robić. I… ja… nie chcę burzyć waszego spokoju, niczego nie chcę, niczego nie oczekuję. Ale teraz, kiedy wyjeżdżam… chyba już na zawsze… uznałam, że… – zacznie swój wywód Agnes, co cytuje portal śeiatseriali.interia.pl. Dziewczyna postara się wytłumaczyć swoje milczenie. – Po śmierci mamy znalazłam jej listy, notatki i tak się dowiedziałam, że jesteś… moim biologicznym ojcem – doda Agnes, a jej głos zdradzi zdenerwowanie i emocje.

Marysia, zaniepokojona ciszą w pokoju, spojrzy na męża, który zblednie ze zdumienia. – Myślałem o tym. O tym, czy to możliwe, że… – wyszeptuje Artur. – Boże, ale dlaczego? Dlaczego Elsa niczego mi nie powiedziała? Przecież ja… nigdy bym jej, nigdy bym was nie zostawił… – doda z przejęciem lekarz.

Dlatego matka Agnes ukrywała prawdę o ciąży

Agnes w 1906 odcinku "M jak miłość" wyzna wreszcie, co kierowało jej mamą. Dlaczego lata temu nie powiedziała Rogowskiemu o ciąży i pozwoliła mu wyjechać do Polski.

– Wśród papierów mamy znalazłam jej korespondencję z przyjaciółką… Mama czuła, że zacząłeś się wycofywać, nie byłeś już tak zaangażowany jak na początku waszej znajomości. I uczciwie ją uprzedziłeś, że po stażu będziesz chciał wrócić do Polski – wyjaśni Agnes pobudki swojej mamy.

– Tak planowałem – potwierdzi Artur.

– Mama nie chciała, żebyś został z nią z litości albo ze względu na dziecko… Dlatego ci nie powiedziała. Ale z jej listów i notatek wynika, że całe życie żałowała tej decyzji. (...) A ja nie chciałam żałować… I dlatego cię odnalazłam. A potem… A potem dogoniły mnie upiory z przeszłości – uzna dziewczyna, wzbudzając w Arturze mieszankę smutku i ulgi.

Zdradzamy, że w kolejnych odcinkach "M jak miłość" Agnes podejmie decyzję, która zaskoczy widzów, postanowi zostanie w Polsce i na stałe włączy się w życie swojej nowej rodziny. Rogowscy zaproszą ją do pracy w przychodni, a córka Artura będzie mogła w końcu poczuć, że ma swoje miejsce w Grabinie i wśród bliskich, którzy ją wspierają.