M jak miłość, odcinek 1905: Nowa lekarka w przychodni Rogowskiego! Komu zawróci w głowie? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1905 - wtorek, 27.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Dołączenie Alicji Krajewskiej do zespołu przychodni w Lipnicy w 1905 odcinku „M jak miłość” z pewnością nie przejdzie bez echa. Nowa lekarka rozpocznie pracę w dramatycznych okolicznościach, bo jej pierwszym pacjentem zostanie Tadeusz Kiemlicz (Bartłomiej Nowosielski). Mężczyzna będzie miał wyjątkowo pechowy dzień – najpierw znów trafi na celownik Kisielowej (Małgorzata Rożniatowska), a chwilę później zje produkt, na który jest poważnie uczulony. Sytuacja okaże się na tyle groźna, że Tadeusz będzie musiał natychmiast trafić pod opiekę lekarską.

Nowa lekarka Alicja zainteresuje się losem Tadeusza w 1905 odcinku „M jak miłość”

To właśnie wtedy los połączy go z doktor Alicją. Krajewska szybko opanuje sytuację i zajmie się Kiemliczem, a ich pierwsze spotkanie może okazać się początkiem zupełnie nowej relacji. Tadeusz, który ostatnio nie miał łatwego życia przez dziwne zatargi z panią sołtys, znajdzie się w centrum uwagi nowej lekarki, a między nimi pojawi się wyraźna nić porozumienia.

Duże zmiany w przychodni Rogowskich w Lipnicy

Widzowie „M jak miłość” doskonale wiedzą, że zmiany kadrowe w lipnickiej przychodni już nieraz prowadziły do emocjonalnych zawirowań. Całkiem niedawno nową pracownicą była psycholożka Judyta (Paulina Chruściel). To właśnie wtedy Marysia (Małgorzata Pieńkowska) zaczęła być zazdrosna o Artura (Robert Moskwa). Początkowo wszystko wskazywało na to, że Judyta ma Rogowskiego „na oku”, jednak do żadnej zdrady nie doszło, a Marysia do dziś przyjaźni się z psycholożką.

Czy doktor Alicja Krajewska również wywoła skandal i nowe „romanse” w Lipnicy? Bardzo możliwe, że na dłużej zagości w życiu Tadeusza, z którym los połączy ją w dramatycznych okolicznościach. pPjawienie się nowej lekarki w 1905 odcinku „M jak miłość” to zapowiedź emocji, które mogą mocno namieszać w życiu Mostowiaków i ich bliskich.