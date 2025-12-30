M jak miłość, odcinek 1904: Panika ciężarnej Kasi! Wyląduje na komisariacie, ale szantażystka Anna i tak jej nie odpuści

W 1904 odcinku "M jak miłość" ciężarna Kasia (Paulina Lasota) znów zacznie panikować, gdy ponownie odezwie się do niej szantażystka Anna (Katarzyna Russ)! Laborantka, która sfałszowała dla niej wynik testu DNA na ojcostwo jej dziecka, ponownie zażąda od niej pieniędzy, mimo iż Karska zapłaci jej już 30 tysięcy euro! Ale to w 1904 odcinku "M jak miłość" wcale nie będzie koniec jej koszmaru, gdyż równocześnie będzie się toczyć dochodzenie w sprawie ucieczki Justyny (Magdalena Wieczorek), w efekcie czego ciężarna wyląduje jeszcze na komisariacie! Czy to wytrzyma? Sprawdź, co już wiemy!

"M jak miłość" odcinek 1904 - poniedziałek, 26.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1904 odcinku "M jak miłość" ciężarna Kasia znów się doigra! A wszystko przez to, że szantażystka Anna wcale nie poprzestanie na 30 tysiącach euro, które już wcześniej wyciągnęła od Karskiej, aby zacząć nowe życie w Niemczech! A to dlatego, że jak je dostanie, to od razu zapragnie więcej.

Tym bardziej, że w obecnej sytuacji w 1904 odcinku "M jak miłość", to jej koleżanka wciąż będzie mieć nóż na gardle, a nie ona. Szczególnie, że po sfałszowaniu jej testu na ojcostwo, laborantka zrezygnuje z zawodu, a ukochana Mariusza (Mateusz Mosiewicz) wciąż będzie mieć dużo do stracenia!

Szantażystka Anna wciąż będzie mieć Kasię w garści w 1904 odcinku "M jak miłość"!

Wszystko przez to, że w 1904 odcinku "M jak miłość" ciężarna Karska wciąż będzie okłamywać w sprawie swojego dziecka nie tylko kochanka, ale i byłego męża Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski). A że Kasia nie będzie chciała, aby jej sekret wyszedł na jaw, zwłaszcza teraz, gdy Sanocki pokazał jej swoją prawdziwą, mroczną twarz, owianą chorą zazdrością i próbą kontroli, to znajdzie się w kropce.

Szczególnie, że w 1904 odcinku "M jak miłość" Kasia nie będzie chciała więcej płacić Annie, gdyż już wcześniej twierdziła, że ich rachunki są wyrównane, bo przecież w przeszłości także uratowała Sokołowskiej skórę! Ale prawda okaże się jednak inna, a Karska będzie mieć problem! I to nie jedyny, bo top wcale nie będzie koniec jej dramatu!

Karska będzie musiała jeszcze zeznawać w sprawie Justyny w 1904 odcinku "M jak miłość"!

A to dlatego, że równocześnie w 1904 odcinku "M jak miłość" będzie toczyć się dochodzenie w sprawie ucieczki jej siostry Justyny, o czym Mariusz także nie będzie miał pojęcia. I nic dziwnego, gdyż stało się to w czasie, gdy Karscy jeszcze byli małżeństwem. I tu pojawi się kolejny kłopot, gdyż Karska będzie musiała stawić się na komisariacie na przesłuchaniu.

Oczywiście, w 1904 odcinku "M jak miłość" Kasia zda sobie z tego sprawę. Tyle tylko, że jeszcze przyjdzie jej to jakoś wytłumaczyć obsesyjnemu Mariuszowi, co tylko dołoży jej nerwów i stresu. Podobnie jak samo przesłuchanie, gdyż przecież Karska doskonale będzie wiedzieć, co stało się z jej siostrą, która uciekła przed więzieniem wraz z córeczką Krysią i ukochanym Krzyśkiem (Adrian Brząkała) z daleka od Polski aż na Dominikanę, aby tylko uniknąć kary! Czy wyda ją przed policją? A może zdecyduje się ją kryć, sprowadzając w ten sposób kolejne problemy i na siebie? Przekonamy się już niebawem!

