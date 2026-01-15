M jak miłość, odcinek 1903: Upojny wieczór Magdy i Andrzeja po wyjeździe Dimy. Padnie ważne wyznanie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1903 - wtorek, 20.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1903 odcinku "M jak miłość" Magda z Andrzejem przeżyją wyjątkowo trudny emocjonalnie dzień. Będą uczestnikami w zaskakującym ślubie Dimy i Julii, który już wcześniej ogłosili swój powrót do Ukrainy. Budzyńska zdaje sobie sprawę, że to wiąże się z wyjazdem małej Nadii. Uroczystość będzie zatem okazją do ostatecznych pożegnań. Magda musi pogodzić się z faktem, iż nie da rady widywać się z Nadią codziennie.

Upojny wieczór Magdy i Andrzeja w 1903 odcinku "M jak miłość"

Kiedy opadną emocje, Magda zrelaksuje się w wannie. Mąż szybko do niej dołączy i w ten sposób spędzą wieczór tylko we dwoje. Andrzej zdaje sobie sprawę, ile emocji i trudu musi kosztować Magdę pożegnanie z Nadią. Wesprze żonę jak umie. Niestety jego zmęczenie i wyczerpanie także dadzą o sobie znać. Ledwo wejdzie do wanny z ciepłą wodą, by wykąpać się z Magdą i spędzić kilka chwil w intymnej atmosferze, a już jego oczy odmówią posłuszeństwa. Magda zauważy, że mąż nie słucha jej ważnego wyznania, bo przysypia!

Ważne wyznanie Magdy z "M jak miłość"

- Wszystko wydawało się takie przegrane, fundacja, siedlisko... Jakakolwiek kariera. To jest niesamowite, że dostałam kolejne otwarcie. Wiesz, Andrzej, że jesteśmy szczęściarzami, że mamy siebie, że jesteśmy bezpieczni, zdrowi... - powie natchniona Budzyńska w 1903 odcinku "M jak miłość". Zauważy jednak, że mąż przysnął i nie słucha jej czułych słów.

Wygląda na to, że na Budzyńskich czekają nowe wyzwania, kolejne chwile we dwoje i niespodzianki losu. Magda musi nauczyć się żyć w rzeczywistości bez Nadii, a Andrzej będzie ją w tym wspierał.