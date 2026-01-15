M jak miłość, odcinek 1903: Kinga i Piotrek do końca będą wierzyć, że Franka przeżyje. Wyzna, jak bardzo cierpiała ukrywając prawdę - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1903 - wtorek, 20.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1903 odcinku „M jak miłość” Kinga znajdzie się w niezwykle trudnej sytuacji. Jako jedyna z rodziny będzie wiedziała, że Franka zgłosiła się do szpitala na badania po dramatycznym wypadku i operacji aorty. Zduńska poprosi ją o absolutną dyskrecję, bo nie będzie chciała martwić Pawła. Kinga dotrzyma słowa, choć świadomość, że ukrywa tak poważną prawdę przed najbliższymi, okaże się dla niej ogromnym ciężarem.

Kinga dotrzyma słowa danego France

Dopiero gdy Paweł dowie się, że stan Franki jest krytyczny, a lekarze wykryją u niej tętniakowe poszerzenie aorty, tajemnica przestanie istnieć. Wtedy także Piotrek pozna całą prawdę. On i Kinga bardzo przejmą się losem Franki, Pawła i małego Antosia (Mark Myronenko). Dla Zduńskich będzie to moment ogromnego strachu, ale i nadziei, że operacja uratuje życie żony Pawła.

Wieczorem, gdy Kinga i Piotrek położą się do łóżka, emocje w końcu znajdą ujście. Prawnik spróbuje dodać otuchy żonie i samemu sobie. – Operacja na pewno się uda, trzeba w to wierzyć… – powie z przekonaniem, zupełnie nie zdając sobie sprawy z tego, co wkrótce nastąpi.

Po chwili zauważy jednak, że Kinga od dawna jest nieobecna myślami. – To dlatego byłaś taka nieobecna? – zapyta wprost.

Kinga nie będzie już dłużej ukrywać, jak bardzo to wszystko ją kosztowało. – Obiecałam France, że nic nikomu nie powiem. Fatalnie się z tym czułam, że ukrywam prawdę przed tobą… – wyzna szczerze. Piotrek z kolei przyzna, że brak szczerości bardzo go bolał.

Piotrek wyzna Kindze, że bał się jej tajemniczości

– Wiesz, że ja myślałem, że masz mnie dość? Że mnie unikasz?

Te słowa poruszą Kingę. – Kochanie, nigdy nie mam cię dość! Prawie… – spróbuje rozładować napięcie uśmiechem.

Choć Kinga i Piotrek do końca będą wierzyć, że Franka przeżyje i operacja się powiedzie, los okaże się bezlitosny. Ich wiara i nadzieja tylko spotęgują dramat, który już wisi w powietrzu nad rodziną Zduńskich.