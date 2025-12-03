M jak miłość, odcinek 1899: Magda i Andrzej pożegnają się z siedliskiem. Zaczną od nowa w zgiełku miasta – ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1899 - poniedziałek, 22.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Siedlisko zmieni właścicieli w 1899. odcinku „M jak miłość”. Wydawało się, że Magda z Andrzejem tak kochają to miejsce, że zostaną w nim na zawsze. Ale nie. Rozpoczną w „M jak miłość” zupełnie nowy rozdział, we dwoje.

W 1899. odcinku „M jak miłość” Bartek kupi Siedlisko za pieniądze Doroty

W 1899. odcinku „M jak miłość” Bartek odkupi Siedlisko, które niegdyś należało do niego i żony Uli (Iga Krefft). Stracili je, kiedy ona w Australii przelała kredyt właściwie obcemu mężczyźnie, który obiecał jej krociowe zyski z handlu kryptowalutą. Skończyło się na tym, że zostali bez niczego, nawet bez warsztatu samochodowego w Jonkowie. Ale teraz, kiedy Bartek też – jak żona – jest milionerem, może je z łatwością odkupić. I tak zrobi, korzystając z jej pieniędzy. To będzie dla Doroty niespodzianka:

- Ty... potworze! Tak mnie podpuściłeś… - powie Lisieckiemu w Siedlisku, dokąd pojadą bez jej wiedzy o tym, że jest już prawie jego właścicielką.

- W przyszłym tygodniu załatwimy wszystkie formalności, ale już teraz... czujcie się jak u siebie w domu! – powie jej i Bartkowi Magda.

- I bądźcie tak szczęśliwi, jak my tu byliśmy… - doda Andrzej.

- Nie żal ci się wyprowadzać? – spyta Dorota.

- Jasne, że żal… To miejsce zawsze będzie mi bliskie. Ale my też zaczynamy nowe życie, w Warszawie… - odpowie Magda.

- Przyjeżdżajcie do nas! Zawsze będziecie tu najmilszymi gośćmi! – powie Lisiecki.

Budzyńscy i Lisieccy w serialu „M jak miłość”

W 1899. odcinku „M jak miłość” Magda obwieści plany jej i Andrzeja na najbliższą przyszłość. Czeka ich przeprowadzka do Warszawy. Jeszcze nie wiemy gdzie, ale na pewno nie do mieszkania w bloku. Za pieniądze ze sprzedaży Siedliska kupią sobie raczej duży dom gdzieś w zielonej okolicy, która nie będzie się dramatycznie różnić od „siedliskowej”. A państwo Lisieccy? Ciekawe, co zaplanują w dawnym raju Budzyńskich. Czy nadal będzie tam pensjonat i pojawi się nowa osoba, która będzie w nim pracować...? Dowiemy się tego w nowym roku.