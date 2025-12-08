M jak miłość, odcinek 1899: Artur nie odnajdzie córki! Nie będzie wiedział, co się stało z Agnes - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1899 ostatni w tym roku - poniedziałek, 22.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Ucieczka Agnes z Grabiny w finałowym 1899 odcinku "M jak miłość" w 2025 roku wciąż będzie wzbudzała strach Artura, który z listu od córki zmarłej ukochanej Elsy dowiedział się, że musiała wyjechać ze względu na Martina. Tylko w ten sposób mogła ochronić Rogowskich przed nieobliczalnym kochankiem, który nawet po jej wyjeździe będzie kręcił się po wsi, czaił się pod domem Mostowiaków w Grabinie.

"Martin mnie odnalazł, musiałam wyjechać, bardzo ci dziękuję za wszystko, nigdy ci tego nie zapomnę" - napisała Agnes w ostatnim liście do Artura, który zostawiła dla niego w 1895 odcinku "M jak miłość". Ale ciąg dalszy tego wątku niewiele wyjaśni.

Co się stanie z Agnes? Wyjedzie do USA w 1899 odcinku "M jak miłość"

Przez wiele dni Rogowscy nie będą mieli żadnych wieści o Agnes. Aż w ostatnim 1899 odcinku "M jak miłość" w tym roku okaże się, że córka Artura nadal będzie się ukrywać przed Martinem. Podejmie desperacką decyzję, że tylko wyjazd do Stanów Zjednoczonych będzie dla niej szansą na uwolnienie się od niebezpiecznego byłego kochanka który prześladuje ją od rozstania.

Barbara pozna prawdę o Agnes w 1899 odcinku "M jak miłość"! To druga córka Artura

Agnes w 1899 odcinku "M jak miłość" nie będzie miała pojęcia, że nie tylko Artur, lecz także Basia (Karina Woźniak) bardzo się o nią martwią. Przygnębienie córki Rogowskich zauważy babcia Barbara (Teresa Lipowska), która jako pierwsza odkryje, że Artur jest ojcem Agnes. Nie będzie musiała nawet Basi o to pytać. Wnuczka nie zdoła tego ukryć przed seniorką rodu Mostowiaków.

- Mam już swoje lata. Widziałam, jak ta dziewczyna patrzyła na Artura.Tak się patrzy tylko na ojca!

- Ta cała sytuacja mnie przerasta, babciu… Z jednej strony chciałabym, żeby wszystko zostało po staremu, boję się, jak to zmieni nasze życie… A z drugiej martwię się o Agnes. W końcu jest moją siostrą!

- I co z tym zrobisz?

- Nie wiem. Nie powiesz rodzicom, babciu? Przynajmniej na razie…

- Nie powiem, obiecuję. Ale, Basiu nie martw się tak strasznie. Twoi rodzice to mądrzy ludzie Poradzą sobie, uwierz mi - zapewni wnuczkę Barbara.

Tak w 1899 odcinku "M jak miłość" Artur domyśli się, że jest ojcem Agnes

Strach o Agnes w 1899 odcinku "M jak miłość" utwierdzi Artura w przekonaniu, jak niezwykła więź łączy go z niemiecką lekarką, córką zmarłej Elsy, z którą Rogowski był związany w czasie studiów w Hamburgu. Wreszcie połączy wszystkie fakty - przyjazd Agnes, nagłą ucieczkę, jej zachowanie wobec całej rodziny Rogowskiego. I tak domyśli się, że jest ojcem Agnes. Choć z trudem przejdzie mu to przez gardło.

- Może zwariowałem, przecież nic się nie zgadza - daty, wyjazd Elsy... Czy to możliwe, że… - powie do Marysi zszokowany swoim odkryciem.

- Myślę, że nie zwariowałeś… - odpowie żona.

Rogowski nie odnajdzie Agnes w 1899 odcinku "M jak miłość"

To już pewne, że w 1899 odcinku "M jak miłość", finałowym w 2025 roku, Rogowski nie odnajdzie Agnes, nie dowie się, co się stało z jego córką, gdzie ona teraz jest i jakie ma plany na przyszłość. Nie będzie miał szansy na to, żeby okazać Agnes radość z faktu, że jest jej ojcem.