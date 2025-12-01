M jak miłość, odcinek 1898: Tak wpadnie Baczewski, który wrobił Magdę. To nagranie żony obciąży oszusta przed policją - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1898 - wtorek, 16.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Aresztowana Magda w 1898 odcinku "M jak miłość" odzyska wolność, ale zanim to nastąpi policja dostanie niezbity dowód winy prezesa Jana Baczewskiego. Opłacony przez Błażeja Święcickiego (Adrian Budakow) biznesmen oskarżył Magdę o kradzież pieniędzy z konta fundacji, miliona złotych darowizny, które niby hojnie wpłacił na dzieci, żeby Budzyńska wiele lat spędziła za kratami więzienia.

Baczewski przyzna się żonie do wrobienia Magdy w 1897 odcinku "M jak miłość"

Ale plan młodego Święcickiego nie wypali. Bo przeciwko Baczewskiemu wystąpi jego żona, Joanna (Kinga Głogowska), która będzie chciała się zemścić za zdradę. To dlatego już w 1897 odcinku "M jak miłość" Baczewska przekaże Marcinowi i Andrzejowi nagranie obciążające prezesa oszusta. Wspólnik Święcickiego sam się do wszystkiego przyzna podczas rozmowy z żoną, która będzie działała w zmowie z detektywem i mężem aresztowanej Magdy.

Nagranie przeciwko Baczewskiemu w rękach prokuratora w 1898 odcinku "M jak miłość"

Dzięki żonie Baczewskiego w 1898 odcinku "M jak miłość" Budzyński odda nagranie z wyznaniem winy prezesa prokuratorowi (Marek Kalita), który prowadzi sprawę Magdy. Co będzie na filmiku, który pogrąży nieuczciwego, skorumpowanego biznesmena? Na nagraniu będzie widać i słychać, jak Baczewski mówi żonie o oddaniu "zaległej przysługi", zarobieniu sporej sumy pieniędzy oraz "pani prezes fundacji", która miała pecha, bo naraziła się niewłaściwej osobie. Tą osobą jest oczywiście młodszy z braci Święcickich!

Baczewski aresztowany w 1898 odcinku "M jak miłość". A co z Błażejem Święcickim?

W efekcie w 1898 odcinku "M jak miłość" aspirant Przewrocki (Remigiusz Jankowski) zatrzyma i aresztuje Baczewskiego, a Magda wyjdzie z aresztu! Czy jednak uda mu się dopaść też Błażeja? Czy haker Święcicki też pójdzie siedzieć? Baczewski nie będzie miał nic do stracenia, jak tylko pociągnąć swojego zleceniodawcę na dno razem ze sobą...