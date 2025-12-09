M jak miłość, odcinek 1897: Horror Magdy w celi. Ta więźniarka nie będzie miała dla niej litości - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1897 - poniedziałek, 15.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Odsiadka Magdy w areszcie w 1897 odcinku "M jak miłość" przedłuży się i niesłusznie oskarżona prawnika dojdzie do takiego momentu, w którym zwątpi, że kiedykolwiek wyjdzie na wolność, udowodni swoją niewinność. Na Magdzie będzie ciążył poważny zarzut - defraudacji miliona złotych z konta jej fundacji. Może za to pójść siedzieć do więzienia nawet na kilka lat.

Tak więźniarka będzie się znęcać nad Magdą w 1897 odcinku "M jak miłość"

Bezradność i lęk Magdy w 1897 odcinku "M jak miłość" wykorzysta inna więźniarka, który zgotuje jej powitanie jak z najgorszego horroru. Będzie się znęcała nad Budzyńską psychicznie, żeby potem z satysfakcją patrzeć, jak aresztowana prawnika kompletnie się załamuje i rozpacza z tęsknoty za mężem i rodziną.

- Magda trafia ba bohaterkę niezwykle barwną, która jest księgą życiowej mądrości i snuje jeszcze dodatkowo wizje, które powodują, że Magda czuje się jeszcze bardziej osamotniona, przerażona... Bez wpływu na to, co się dzieje dookoła i na to, co się dzieje w jej życiu - zapowiedziała Anna Mucha w "Kulisach serialu M jak miłość".

Bezlitosne zachowanie więźniarki wobec Magdy w 1897 odcinku "M jak miłość" będzie nie tylko próbą zaczepki, ale także pokazania swojej wyższości nad zamkniętą w celi, niewinną kobietą, która jest skazana na ten sam losu, co zwykła kryminalistka.

- Przyznaj się, pewnie masz jakiegoś faceta? Myślisz, że on tam na ciebie czeka? Już dawno o tobie zapomniał dziewczyno! - osadzona w areszcie kobieta będzie drwiła z Magdy w najgorszy sposób.

Walka Andrzeja o uwolnienie Magdy w 1897 odcinku "M jak miłość"

To oczywiście nie będzie prawa, bo w 1897 odcinku "M jak miłość" Andrzej zacznie walkę o uwolnienie Magdy, żeby sprawiedliwość zwyciężyła i by prawda o tych, którzy ją wrobili w przestępstwo wyszła na jaw. Budzyński wszelkimi możliwymi sposobami będzie szukał wyjścia z tej sytuacji, by Magda odzyskała wolność i w końcu wyszła z aresztu.