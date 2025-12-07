M jak miłość, odcinek 1895: Kama urządzi Marcinowi awanturę i odejdzie z agencji. Pokaże do czego jest zdolna - ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1895 - poniedziałek, 8.12.2025, o godz.20.55 w TVP2

Kama znów urządzi scenę w 1895 odcinku "M jak miłość", ponieważ ledwo usłyszy o kolejnych obowiązkach w biurze, a już wyrwie się do pracy przy klientach, w terenie, zamiast zajmować się tym, co początkowo ustalono.

Ślązaczka miała pomagać Chodakowskiemu i Jakubowi Karskiemu (Krzysztof Kwiatkowski) w papierach, porządkować sprawy klientów, powoli uczyć się zawodu. Niestety to jej nie wystarczy, bo kiedy Marcin kolejny raz zasugeruje, że nie chce, by ukochana zbliżała się do skomplikowanych, często niebezpiecznych zdań, to ją tylko zdenerwuje na całego!

Awantura Chodakowskich, po której w 1895 odcinku "M jak miłość" Kama rzuci pracę w biurze detektywistycznym

Kama i Marcin w 1895 odcinku "M jak miłość" pojadą do Grabiny skłóceni. Ich wizyta pod miastem będzie miała związek z prośbą od Artura Rogowskiego (Robert Moskwa), który zadzwoni do detektywa o pomoc w sprawie Agnes (Amanda Mincewicz). W samochodzie zapanuje drętwa atmosfera, a świeżo upieczona żona Marcina będzie wyraźnie niezadowolona, że mąż blokuje jej ścieżkę kariery.

- Kama o co ci chodzi, gniewasz się na mnie? - zapyta poirytowany Marcin. Zatrzyma samochód, bo nie zniesie dłużej krzywej miny żony. Postanowi ją udobruchać, zbierze z pola kwiaty i podaruje żonie. - Kama, przepraszam, kochanie, ja byłbym głupcem jakbym się na to zgodził - Chodakowski potwierdzi swoje wcześniejsze słowa. Nie zgadza się, by Kama aż tak angażowała się w sprawy klientów biura i działała w terenie.

- Może sama chciałabym decydować o swojej pracy, co jest dobre dla mnie, a co nie! Wszystko jest teraz niebezpieczne! Możesz wpaść pod samochód, może ci spaść dachówka na głowę, ale nie, ty oczywiście robisz się teraz wielkim panem i władcą i oczywiście ty wiesz najlepiej, jak to teraz ma wyglądać, tak?! - wybuchnie kobieta.

- Kama...

Kama obrazi się na całego. Odejdzie z agencji Marcina w 1895 odcinku "M jak miłość"

- Chciałam ci tylko pomóc, ale nie? To nie! Znajdę sobie inną pracę, a ty rób, co chcesz - po tych słowach w 1895 odcinku "M jak miłość" stanie się jasne, że Ślązaczka odchodzi z pracy w biurze detektywistycznym Marcina i Jakuba.

Jak sama przyzna, nie interesuje ją, by mąż jej "szefował", mimo iż ma duże doświadczenie i wie, co robi. Kama uzna, że jest stworzona do czegoś więcej niż siedzenie za biurkiem.

M jak miłość. Kryzys u Kamy i Marcina! Prześladowca Agnes zjawi się w Grabinie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.