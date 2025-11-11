M jak miłość, odcinek 1893: Wyprowadzka Wernera i Sylwii. Tak pozna tajemniczego pana Mirka - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1893 - poniedziałek, 1.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Adam i Sylwia przez jakiś czas mieszkali w domu przy Deszczowej, bardzo blisko swoich przyjaciół, Kingi i Piotrka. Bliskie sąsiedztwo pozwalało im wspierać się nawzajem w codziennych sprawach i razem przeżywać radosne, a czasem także trudne momenty. Teraz jednak para szykuje się do przeprowadzki i w 1893 odcinku „M jak miłość” wprowadzi się do nowego domu, który całkowicie odmieni ich codzienność.

Nowy dom Sylwii i Adama

Jak informowaliśmy w wakacje, nowa posiadłość będzie prawdziwą perełką – przestronna, nowoczesna i pełna luksusowych rozwiązań. Sylwia i Adam będą mogli cieszyć się dużym ogrodem, w którym nie zabraknie urokliwych kwiatów i starannie zaplanowanych zielonych terenów. Wewnątrz domu znajdzie się przestronny salon z dużym stołem, eleganckie, jasne wnętrza i wszystkie udogodnienia, które zapewnią komfort życia. Zdjęcia z planu pokazują, że nowy dom robi naprawdę duże wrażenie – zarówno z zewnątrz, jak i w środku.

Nowy współpracownik Wernera

Nowa przestrzeń oznacza też nowe obowiązki. Dbając o ogród i otoczenie, Adam zatrudni pana Mirka (Marcin Sosnowski), starszego ogrodnika, który wprowadzi do domu dodatkową energię i… nieoczekiwane emocje. To właśnie on stanie się ważną postacią w życiu pani Oli, ale równocześnie jego obecność będzie częścią codziennego życia Wernera i Sylwii w nowym domu.

Przeprowadzka do luksusowej willi to początek nowego etapu w ich związku. Czy życie w pięknej posiadłości pozwoli Adamowi i Sylwii zachować bliskie relacje ze znajomymi z Deszczowej? Czy nowy dom wniesie do ich życia spokój, czy może nowe wyzwania? Odpowiedzi widzowie poznają już w 1893 odcinku „M jak miłość”, który zapowiada się pełen emocji i codziennych przygód w nowym miejscu.