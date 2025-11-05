M jak miłość, odcinek 1892: Piotrek nie wyciągnie aresztowanej Magdy zza krat! O losie Budzyńskiej zdecyduje sąd - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1892 - wtorek, 25.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Haker Święcicki i opłacony przez niego prezes Baczewski w 1892 odcinku "M jak miłość" zrealizują plan zemsty na Magdzie! A najgorsze będzie to, że ani ona, ani Andrzej Budzyński (Krystian Wieczorek) nie domyślą się, kto tak naprawdę stoi za oskarżeniem o kradzież miliona złotych z konta fundacji, kto chce zniszczyć Magdę i wsadzić ją do więzienia na wiele lat.

Magda i Andrzej w 1892 odcinku "M jak miłość" nie połączą aresztowania ze sprawą Święcickiego

Budzyńscy nie połączą aresztowania ze sprawą Święcickiego, pijaka z Grabiny, który chciał zabić Magdę, napadł na nią w siedlisku, bo podpadła mu, kiedy stanęła w obronie osieroconych dzieci, Kacpra (Bartosz Ziewiec) i jego sióstr. Od kilku miesięcy napastnik siedzi w więzieniu, ale w jego imieniu działa młodszy brat, haker Błażej.

Aresztowana Magda w 1892 odcinku "M jak miłość" usłyszy poważny zarzut!

Aresztowana Magda w 1892 odcinku "M jak miłość" trafi na przesłuchanie na komisariat policji, a prowadzący śledztwo aspirant Przewrocki (Remigiusz Jankowski) uprzedzi zatrzymaną prawniczkę, że może spędzić za kratkami co najmniej 48 godzin. Wyjaśni też, że policja dostała zgłoszenie od darczyńcy fundacji, prezesa Jana Baczewskiego, że zdefraudowała darowiznę od jego firmy w wysokości miliona złotych.

Piotrek nie wyciągnie Magdy z aresztu w 1892 odcinku "M jak miłość"

Przed aresztem, odsiadką w więziennej celi nie uratuje Magdy w 1892 odcinku "M jak miłość" ani mąż Andrzej, ani przyjaciel Piotrek Zduński, który zostanie jej obrońcą. Aspirant Przewrocki odrzuci prośbę Piotrka, żeby Magda dobrowolnie stawiała się na wezwanie policji, na kolejne przesłuchania, aż do czasu wyjaśnienia sprawy kradzież pieniędzy z konta fundacji, którą Budzyńska założyła i prowadzi. Zduński zapewni policjanta, ze Magda nie będzie się ukrywać przed policją.

Ponieważ Magda zostanie zatrzymana i oskarżona o przywłaszczenie miliona złotych, to sąd i prokuratura podejmą decyzję, czy nie spędzi w areszcie kolejnych 3 miesięcy!

- Mamy 48 godzin, żeby zabezpieczyć dowody w sprawie... O reszcie zdecyduje prokurator i sąd! - uprzedzi Magdę i Piotrka policjant, cytowany przez światseriali.interia.pl.