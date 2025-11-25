M jak miłość, odcinek 1892: Kinga po aresztowaniu Magdy tylko pogrąży przyjaciółkę? Będzie błagała Piotrka, żeby ją z tego wyciągnął - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1892 - wtorek, 25.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Policja zatrzyma Magdę w 1892 odcinku "M jak miłość", która padnie ofiarą zemsty braci Święcickich - siedzącego w więzieniu Kazimierza (Artur Paczesny) i hakera Błażeja (Adrian Budakow). W zmowie z młodszym Święcickim cały czas będzie prezes Jan Baczewski (Arkadiusz Głogowski), opłacony przez Błażeja, który po wpłacie darowizny na konto fundacji Budzyńskiej zjawi się nagle na policji i oskarży Magdę o przywłaszczenie miliona złotych od jego firmy.

Bliscy Magdy w 1892 odcinku "M jak miłość" nie domyślą się, kto ją wrobił

Póki co w 1892 odcinku "M jak miłość" nikt nie będzie wiedział, kto wrobi Magdę w kradzież tak dużej sumy pieniędzy. Prawdy nie domyślą się najlepsi prawnicy z Warszawy, czyli jej mąż Andrzej Budzyński (Krystian Wieczorek) i Piotrek. To właśnie Zduński zostanie adwokatem Magdy, ale podczas pierwszej konfrontacji z prowadzącym śledztwo aspirantem Przewrockim (w tej roli Remigiusz Jankowski) na komisariacie policji, poniesie klęskę. Nie uratuje przyjaciółki przed odsiadką - Magda trafi do aresztu na 48 godzin.

Fatalny pomysł Kingi jak pomóc Magdzie w 1892 odcinku "M jak miłość"

Aresztowanie Magdy wywoła wstrząs u Kingi, która w 1892 odcinku "M jak miłość" także nie domyśli się, o co tak naprawdę chodzi. Spanikowana zjawi się w kancelarii Budzyńskiego, żeby Piotrek wyjaśnił jej, kto oskarżył Magdę, gdzie są pieniądze z konta fundacji, kto stoi za spiskiem przeciwko Budzyńskiej. Z kompletnej bezradności Kinga zacznie łapać się każdego sposobu, żeby pomóc Magdzie. Tyle że jej metody mogą pogrążyć przyjaciółkę jeszcze bardziej.

- Ale jak to się stało? Ja nic nie rozumiem! Wiem, zadzwonię do naszych większych darczyńców, może czegoś się od nich dowiem!

- Kinga, to nie jest dobry pomysł... Trwa postępowanie sprawdzające, nie możesz działać na własną rękę. Policja może uznać to za próbę mataczenia, a to jeszcze bardziej zaszkodzi Magdzie! - uprzedzi żonę Piotrek.

- To co ja mam robić? Mam tak siedzieć bezczynnie z założonymi rękami i czekać?!

- Jutro z samego rana pojadę na komendę i czegoś się dowiem... Mam nadzieję, że to tylko jakieś koszmarne nieporozumienie…

- Błagam cię, wyciągnij ją stamtąd jak najszybciej!

Czy Magda w 1892 odcinku "M jak miłość" wyjdzie z aresztu?

Niestety 1892 odcinku "M jak miłość" Magda spędzi noc w więziennej celi i nie będzie wskazywało na to, żeby miała szybko wyjść na wolność.

