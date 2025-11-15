M jak miłość, odcinek 1890: Rozstanie Anety i Olka na ślubie Marcina i Kamy?! Upije się w smutku - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1890 Ślub Kamy i Marcina - wtorek, 18.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Chociaż śluby są kojarzone z radosnymi, pięknymi wydarzeniami, ceremonia Kamy i Marcina nie będzie idealna. Oczywiście ostatecznie wygra miłość, a Chodakowski faktycznie ożeni się ze Ślązaczką. To jednak nie tylko o nich chodzi, bo goście podczas ceremonii taże odegrają ważną rolę w całym dniu. Tak się składa, że Aneta z Olkiem będą mieli gorszy czas...Dojdzie do rozstania Chodakowskich podczas ślubu Kamy i Marcina z "M jak miłość"?

Aneta odkryje szokującą prawdę o mężu

Aneta przeżyje prawdziwy szok, kiedy pozna nową stażystkę w klinice, która ma dołączyć do zespołu lekarzy i uczyć się od nich zawodu. Od razu kiedy pozna Klaudię (Magdalena Dwurzyńska) z Olkiem wyczuje, że panuje między nimi dziwne napięcie. Ortopeda poblednie na widok atrakcyjnej blondynki, a jej mina również wiele wyjaśni. Chodakowska od razu uzna, że coś jest nie tak.

Prawda wyjdzie na jaw, a lekarka dowie się, że mąż pomylił Klaudię z prostytutką... Pierwszy raz spotkał dziewczynę podczas wieczoru kawalerskiego Marcina i zadał kilka kiepskich pytań. Mocno się pomylił, bo Klaudia nie świadczy takich usług, o których była mowa... Aneta urządzi mężowi aferę.

- Zapytałeś naszą stażystkę ile weźmie za seks?! - wybuchnie Aneta, która odkryje wyczyny męża.

- Ci... - spróbuje uciszyć żonę Olek.

- Co cicho? Proszę, wyjaśnij mi to!

- Ja nie wiedziałem, że ona jest naszą stażystką.

- Ty nie wiedziałeś! A, nie no, jak ty nie wiedziałeś, to w takim razie wszystko w porządku. Ty uważasz, że to jest zabawne?

Rozstanie Anety i Olka podczas ślubu Marcina? Sprawy pójdą w najmniej oczekiwanym kierunku

Aneta nie będzie miała okazji drążyć tematu, bo Olek przypomni o pośpiechu na ślub Marcina. Dopiero podczas wesela w bistro Aneta straci nad sobą panowanie. Nie będzie krzyczała ani płakała. Po prostu sięgnie po sporą ilość alkoholu i upije się na smutno.

Olek zauważy kiepski stan żony, spróbuje wyjaśnić jej, co się dokładnie wydarzyło, że sprawa nie jest tak poważna, jak ona myśli. Przez chwilę zrobi się naprawdę poważnie, ale Aneta ostatecznie zadecyduje, że chce starać się o drugie dziecko z mężem. Rozważała to już wcześniej, ale teraz będzie pewna. Zaskoczony Olek będzie zaszokowany, że sprawy idą akurat w tym kierunku.