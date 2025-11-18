M jak miłość, odcinek 1890: Nieznani goście na ślubie Kamy i Marcina! Nie będzie nawet rodziny panny młodej ze Śląska - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1890 ślub Kamy i Marcina - wtorek, 18.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Lista gości na ślubie Kamy i Marcina w 1890 odcinku "M jak miłość" może zaskoczyć widzów. O ile nikt raczej nie spodziewał się Izy (Adriana Kalska), byłej żony Chodakowskiego, a także jego ojca Grzegorza (Wojciech Majchrzak), który zerwał kontakt z rodziną, to dziwi fakt, że wśród zaproszonych gości zabraknie śląskich krewnych Kamy.

Nieznani przyjaciele Kamy i Marcina na ślubie w 1890 odcinku "M jak miłość"

W Pałacu Ślubów, a nie w kościele w 1890 odcinku "M jak miłość" dość długo goście będą czekali na pannę młodą, uznają nawet, że Kama zaginęła. Albo, co gorsza, uciekła, żeby nie zostać żoną Marcina. Wśród zabranych uczestników ślubu trudno będzie rozpoznać kogokolwiek z przyjaciół Kamy i Marcina. Powód? W ślubie wezmą udział statyści, aktorzy, którzy pojawią się w obsadzie serialu tylko z okazji skromnej ceremonii w urzędzie, a potem na weselu w bistro "Nasz Zielony Sad". Co ciekawe na ślubie nie będzie koleżanek Kamy, które były na jej wieczorze panieńskim - Pati (Iza Budzinowska) i Malwiny (Klaudia Gryboś).

Co prawda ze Śląska na ślub Kamy i Marcina w 1890 odcinku "M jak miłość" przyjedzie jej stryj Erwin z Aleksandrą Chodakowską i to oni będą pełnić rolę rodziców państwa młodych, to wujek nie przywiezie nikogo z rodziny z Rudy Śląskiej - ciotek i wujków, z którymi Kama przecież do niedawna była tak blisko.

Oni zdominują listę gości na ślubie Kamy i Marcina w 1890 odcinku "M jak miłość"

Weselnych gości w 1890 odcinku "M jak miłość" zdominują Zduńscy w licznych składzie, bo na ślub i przyjęcie weselne przybędą Franka (Dominika Kachlik) i Paweł (Rafał Mroczek) z synem Antosiem (Mark Myronenko), a także Kinga (Katarzyna Cichopek) i Piotrek (Marcin Mroczek), lecz bez dzieci. Z Grabiny przyjadą tylko babcia Barbara (Teresa Lipowska), jako gość honorowy na ślubie i Marysia (Małgorzata Pieńkowska). Zabraknie jednak Artur Rogowskiego (Robert Moskwa) i Basi (Karina Woźniak).

Najbardziej jednak na ślubie Kama odczuje brak rodziców. Warto przypomnieć, że matka i ojciec Kamy, Cieślarowie, nie żyją od lat. To dlatego Kamę i jej młodszą siostrę Anię (Alina Szczegielniak) wychował stryj Erwin, górnik z Rudy Śląskiej, brat ich zmarłego ojca.