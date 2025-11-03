M jak miłość, odcinek 1890: Martyna zaczai się na weselu Marcina i Kamy. Wyrzuci ostatnią pamiątkę po kochanku - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1890 ślub Kamy i Marcina - wtorek, 18.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Ślub Kamy i Marcina w 1890 odcinku "M jak miłość" będzie ciężkim przeżyciem dla Martyny Wysockiej, ale była kochanka pana młodego będzie miała u swego boku najlepszego przyjaciela. Tylko Jakub zlituje się nad Martyną, odwiedzi ją w leśniczówce w dniu ślubu Chodakowskiego, by upewnić się, jak się trzyma. Nie ośmieli się jednak zaprosić przyjaciółki na ślub i wesele jako jego osoba towarzysząca. Przecież Wysocka nie zniosłaby widoku Marcin, który składa małżeńską przysięgę innej kobiecie.

Martyna pojawi się na weselu Kamy i Marcina w 1890 odcinku "M jak miłość"

Mimo fatalnego stanu Martyna w 1890 odcinku "M jak miłość" pojawi się na weselu Kamy i Marcina w bistro Kingi (Katarzyna Cichopek). Będzie stała w bezpiecznej odległości, przyglądając się przyjęciu przez okno. Na rękę założy pamiątkę po Marcinie, bransoletkę z ich inicjałami "M + M". Nie będzie miała zamiaru wejść do lokalu, żeby zniszczyć wesele ukochanego.

Jakub zajmie się Martyną podczas wesela Marcina w 1890 odcinku "M jak miłość"

W pewnej chwili Martyna w 1890 odcinku "M jak miłość" zacznie płakać i właśnie wtedy wypatrzy ją Jakub. Jak podaje światseriali.interia.pl Karski nie zostawi Martyny samej w tak trudnym momencie.

- Jestem masochistką i stalkerką… - tak płacząca Martyna wyjaśni Jakubowi, co robi na weselu Marcina. - Nie jesteś. Chodź zawiozę cię do domu. Zostanę na noc, twoja kanapa nie jest taka zła… - zapewni Karski. - Nie, proszę cię, to twój najlepszy przyjaciel, nie chcę ci psuć zabawy - sprzeciwi się Martyna. - Zabawy...? Nie przejmuj się, Marcin zrozumie. Ja też nie chcę być dzisiaj sam... - wyzna Jakub.

Martyna wyrzuci pamiątkę po Marcinie w 1890 odcinku "M jak miłość"

Po drodze do leśniczówki w 1890 odcinku "M jak miłość" Martyna wyrzuci pamiątką bransoletkę, która cały czas przypominała jej Marcina. W ten sposób pozbędzie się ostatniej rzeczy po ukochanym. Jakby chciała wyrzucić Marcina ze swojego serca. A kiedy razem z Jakubem przekroczy próg swojego domu, poprosi przyjaciela, żeby poszedł z nią do łóżka. Najpierw Martyna zacznie całować Jakuba, a później złoży mu odważną propozycję.