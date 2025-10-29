M jak miłość, odcinek 1890: Marcin na weselu odkryje podstęp Kamy z podróżą poślubną na Malediwy. Nagle zmieni plany! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1890 ślub Kamy i Marcina - wtorek, 18.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Podróż poślubna Kamy i Marcina, w którą wyruszą w 1890 odcinku "M jak miłość" nie przebiegnie zgodnie z planem Chodakowskiego. Dlaczego? Bo dość szybko przekona się, że niespodzianka, którą przygotuje dla żony nie do końca będzie jej odpowiadała. Bajeczna wycieczka na Malediwy, słońce, plaża, ciepły ocean, drinki, luksusowy hotel i Marcin tylko do dyspozycji Kamy... Będzie brzmiało jak piękny sen, lecz nowa pani Chodakowska uzna, że wcale nie tak chce spędzić miesiąc miodowy z mężem!

Kama zmieni plany Marcina na podróż poślubną w 1890 odcinku "M jak miłość"

O co tak naprawdę będzie chodziło Kamie i czemu w 1890 odcinku "M jak miłość" zmieni plany Marcina na ich podróż poślubną? Wszystko wyjaśni się już po ślubie, kiedy nowożeńcy przekroczą próg bistro Kingi (Katarzyna Cichopek) i zacznie się ich wesele w gronie rodziny i przyjaciół.

Miesiąc miodowy Kamy i Marcina nie tylko we dwoje w 1890 odcinku "M jak miłość"

Dopiero wtedy, w 1890 odcinku "M jak miłość", jak przekazuje światseriali.interia.pl, Marcin odkryje, że Kama nie tylko wiedziała wcześniej o zaplanowanej przez niego niespodziance - wycieczce Malediwy, to jeszcze w ostatniej chwili zmieni rezerwację. Do młodej pary w podróży poślubnej dołączą dzieci Marcina - Szymek (Staś Szczypiński) i Maja (Laura Jankowska). To Kama wpadnie na pomysł, żeby mali Chodakowscy pojechali razem z nimi na miesiąc miodowy. Uzna, że tylko z dzieciakami męża będą się dobrze bawić.

Łatwo się domyślić, że Szymek i Maja w 1890 odcinku "M jak miłość" wybuchną radością na wieść, że ojciec i Kama zabiorą ich na wycieczkę na Malediwy. Będą to dla nich przyspieszone wakacje.