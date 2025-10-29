M jak miłość, odcinek 1890: Maja i Szymek na ślubie Marcina bez Izy. Ostatnio byli blisko, ale była żona nie przyjdzie - ZDJĘCIA

W 1890 odcinku „M jak miłość” dzieci Marcina, Maja (Laura Jankowska) i Szymek (Staś Szczypiński), będą towarzyszyć ojcu w dniu jego ślubu z Kamą (Michalina Sosna). To dla nich wyjątkowy, ale też trudny moment. Choć niedawno Marcin znów zbliżył się do Izy (Adriana Kalska), kobieta nie zjawi się na uroczystości. Mimo wszystko rodzeństwo będzie wspierać tatę i nową macochę z uśmiechem na twarzy. Zobacz ZDJĘCIA z tych scen.

"M jak miłość" odcinek 1890 ślub Kamy i Marcina - wtorek, 18.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Ślub Kamy i Marcina w 1890 odcinku „M jak miłość” będzie pełen emocji, nie tylko dla nowożeńców, ale także dla ich dzieci. Maja i Szymek pojawią się na uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego i towarzyszyć będą ojcu w jednej z najważniejszych chwil jego życia. To dla nich symboliczny moment, bo po trudnym rozwodzie rodziców wreszcie nadejdzie dzień, w którym Marcin spróbuje ułożyć sobie życie na nowo.

Rodzeństwo Chodakowskich sporo przeszło. Rozpad małżeństwa Izy i Marcina był dla nich prawdziwym ciosem. Szymek, choć nie jest biologicznym dzieckiem Izy, był z nią bardzo zżyty. Detektyw i jego była żona wychowywali go razem od najmłodszych lat, a ich relacja przypominała prawdziwą rodzinę. Iza kocha chłopca jak własnego syna, a on traktował ją jak mamę. Dlatego rozstanie rodziców mocno odbiło się zwłaszcza na Szymku, który długo nie mógł pogodzić się z nową rzeczywistością.

Szymek z Mają odzyskają spokój. Iza nie pojawi się na ślubie

Chłopiec źle zniósł pojawienie się Radka (Philippe Tłokiński), czyli mężczyzny, z którym Iza zdradziła Marcina i później ułożyła sobie życie. Szymek nie potrafił zaakceptować nowego partnera matki i otwarcie okazywał mu niechęć. Jak pokazały ostatnie wydarzenia, miał ku temu powody, bo Radek okazał się tyranem, a Iza szybko zrozumiała, że popełniła ogromny błąd, rozbijając rodzinę dla tej relacji. Mimo że Iza bardzo żałuje rozwodu i wie, jak wiele straciła, w dniu ślubu byłego męża nie zjawi się w urzędzie. Na zdjęciach z ceremonii nie ma po niej śladu. Najwyraźniej uzna, że jej obecność tylko pogłębiłaby napięcie i odciągnęła uwagę od tego, co najważniejsze, czyli szczęścia dzieci i Marcina.

Dzieci Chodakowskiego wesprą go w dniu ślubu z Kamą 

Na szczęście Maja i Szymek dobrze dogadują się z Kamą. Choć początkowo byli nieco nieufni wobec nowej partnerki ojca, szybko przekonali się do niej i teraz traktują ją z sympatią. W dniu ślubu z pewnością będą trzymać za nią kciuki. Dla Kamy to ogromne wsparcie, bo wie, jak ważna jest akceptacja dzieci Marcina. Podczas ceremonii w USC Maja i Szymek będą wyglądać uroczo, elegancko ubrani, z dumą staną obok ojca. To właśnie oni wniosą w ten dzień najwięcej szczerości i wzruszenia. Choć Izy zabraknie, obecność dzieci sprawi, że Chodakowski poczuje prawdziwą rodzinną atmosferę.

