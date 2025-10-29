M jak miłość, odcinek 1890: Maja i Szymek na ślubie Marcina bez Izy. Ostatnio byli blisko, ale była żona nie przyjdzie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1890 ślub Kamy i Marcina - wtorek, 18.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Ślub Kamy i Marcina w 1890 odcinku „M jak miłość” będzie pełen emocji, nie tylko dla nowożeńców, ale także dla ich dzieci. Maja i Szymek pojawią się na uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego i towarzyszyć będą ojcu w jednej z najważniejszych chwil jego życia. To dla nich symboliczny moment, bo po trudnym rozwodzie rodziców wreszcie nadejdzie dzień, w którym Marcin spróbuje ułożyć sobie życie na nowo.

Rodzeństwo Chodakowskich sporo przeszło. Rozpad małżeństwa Izy i Marcina był dla nich prawdziwym ciosem. Szymek, choć nie jest biologicznym dzieckiem Izy, był z nią bardzo zżyty. Detektyw i jego była żona wychowywali go razem od najmłodszych lat, a ich relacja przypominała prawdziwą rodzinę. Iza kocha chłopca jak własnego syna, a on traktował ją jak mamę. Dlatego rozstanie rodziców mocno odbiło się zwłaszcza na Szymku, który długo nie mógł pogodzić się z nową rzeczywistością.

Szymek z Mają odzyskają spokój. Iza nie pojawi się na ślubie

Chłopiec źle zniósł pojawienie się Radka (Philippe Tłokiński), czyli mężczyzny, z którym Iza zdradziła Marcina i później ułożyła sobie życie. Szymek nie potrafił zaakceptować nowego partnera matki i otwarcie okazywał mu niechęć. Jak pokazały ostatnie wydarzenia, miał ku temu powody, bo Radek okazał się tyranem, a Iza szybko zrozumiała, że popełniła ogromny błąd, rozbijając rodzinę dla tej relacji. Mimo że Iza bardzo żałuje rozwodu i wie, jak wiele straciła, w dniu ślubu byłego męża nie zjawi się w urzędzie. Na zdjęciach z ceremonii nie ma po niej śladu. Najwyraźniej uzna, że jej obecność tylko pogłębiłaby napięcie i odciągnęła uwagę od tego, co najważniejsze, czyli szczęścia dzieci i Marcina.

Dzieci Chodakowskiego wesprą go w dniu ślubu z Kamą

Na szczęście Maja i Szymek dobrze dogadują się z Kamą. Choć początkowo byli nieco nieufni wobec nowej partnerki ojca, szybko przekonali się do niej i teraz traktują ją z sympatią. W dniu ślubu z pewnością będą trzymać za nią kciuki. Dla Kamy to ogromne wsparcie, bo wie, jak ważna jest akceptacja dzieci Marcina. Podczas ceremonii w USC Maja i Szymek będą wyglądać uroczo, elegancko ubrani, z dumą staną obok ojca. To właśnie oni wniosą w ten dzień najwięcej szczerości i wzruszenia. Choć Izy zabraknie, obecność dzieci sprawi, że Chodakowski poczuje prawdziwą rodzinną atmosferę.