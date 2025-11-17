M jak miłość, odcinek 1889: Pierwsze spotkanie Basi z Agnes. Córki Artura od razu pokochają się jak siostry - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

2025-11-17 10:42

W 1889 odcinku "M jak miłość" Agnes (Amanda Mincewicz), której Artur Rogowski (Robert Moskwa) udzieli schronienia w domu w Grabinie, dość szybko zacznie się rozglądać po wnętrzu, panoszyć po kuchni i przyglądać rodzinnym zdjęciom Mostowiaków. Przeszkodzi jej w tym Basia (Karina Woźniak), która będzie zaskoczona spotkaniem z nieznajomą kobietą. Agnes przedstawi się Basi jako córka przyjaciółki Artura i oczywiście w 1899 odcinku "M jak miłość" słowem nie wspomni, że są siostrami, że Rogowski to jej ojciec. Mimo to od pierwszego spotkania pokochają się jak siostry. Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.

"M jak miłość" odcinek 1889 - poniedziałek, 17.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Rogowski w 1889 odcinku "M jak miłość" sprowadzi Agnes do domu w Grabinie, bo nie będzie w stanie odmówić córce swojej zmarłej ukochanej Elsy pomocy w trudnym dla niej momencie. Już po tym jak młoda lekarka z Niemiec wyjawi, dlaczego uciekła z Berlinie, że prześladuje ją były kochanek Martin (Paweł Izdebski), Artur otoczy Agnes opieką. Wzbudzając podejrzenia Marysi (Małgorzata Pieńkowska), która zorientuje się, że Agnes nie mówi im całej prawdy o sobie...

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1894: Tak Basia zareaguje, kiedy dowie się, że Agnes jest jej siostrą! Nie daruje tego Arturowi - ZDJĘCIA

Basia w 1889 odcinku "M jak miłość" przyłapie Agnes w kuchni Barbary 

Niespodziewana przeprowadzka Agnes do Grabiny w 1889 odcinku "M jak miłość" zaskoczy też Basię, która będzie miała okazję poznać "gościa" swojego ojca, kiedy zobaczy Niemkę rozglądającą się po kuchni babci Barbary (Teresa Lipowska), wpatrującą się w pamiątkowe zdjęcia Rogowskich i całej rodziny Mostowiaków. Nikt jej nie przedstawi Agnes, więc Basia zdziwi się, że młoda kobieta zamiesza u nich w domu! 

M jak miłość ZWIASTUN. Kochanek Agnes znajdzie ją w Polsce! Rogowski nie uwierzy, że jest jego córką!
- Hej, a kim ty jesteś? - zapyta od razu córka Rogowskich. 

- Agnes... Basia?

- Tak, cześć...

- Jestem córką przyjaciółki twojego taty... Sorry, trochę skomplikowane, ale mam tutaj zamieszkać na jakiś czas i będę na zadaszu.... - wyjaśni pokrętnie Agnes.

- Na poddaszu? Dobra, nieważne. Fajny masz akcent - Basia bardzo życzliwe przyjmie nowego członka rodziny.

- Niemiecki... A to są sukienki na ten ślub jutro? - zagai ją Agnes, widząc kreacje Basi na ślub Marcina (Mikołaj Roznerski).

- Tak, jak widać mam kilka opcji. I nie wiem, którą wybrać. Mama z babcią mają trochę inny gust... A może chciałabyś mi pomóc? - zaproponuje Basia. 

- Tak, jasne...

Tak się narodzi więź Basi i Agnes w 1889 odcinku "M jak miłość"

Od pierwszego spotkania w 1889 odcinku "M jak miłość" Basia i Agnes bardzo się polubią, jakby wiedziały, że łączą je więzy krwi, bo przecież obie są córkami Artura. Po przeprowadzce do Grabiny niemiecka lekarka poczuje się wśród bliskich Rogowskiego bezpiecznie i spokojnie. Agnes nie będzie miała pojęcia, że jej były kochanek Martin bardzo szybko ją namierzy i znajdzie w domu Mostowiaków na wsi. Tym samym sprowadzi niebezpieczeństwo na Artura, Marysię i Basię...

