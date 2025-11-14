M jak miłość, odcinek 1889: Olek nowym lekarzem Doroty. Nie będzie miał dobrych wieści dla żony Bartka - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1889 - poniedziałek, 17.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Olek w 1889 odcinku "M jak miłość" przejmie przypadek Doroty i skonsultuje ją w klinice. Jak dojdzie do tego, że żona Bartka znów wyląduje w szpitalu? Przecież nowotwór został zażegnany, a ona powinna skupić się na sobie. Niestety to nie koniec wizyt żony Bartka wśród lekarzy. Dorota w 1889 odcinku "M jak miłość" pechowo upadnie, po czym będzie miała spory problem zdrowotny...

Olek nowym lekarzem Doroty w 1889 odcinku "M jak miłość"

Upadek kobiety z drabiny w jej własnym domu przerazi Bartka. Skończy się to poważnym urazem i koniecznością leczenia w klinice Olka. Na początku jednak Kawecka będzie stanowczo odmawiać zostania w szpitalu nawet na kilka dni, choć lekarze będą sugerować dodatkowe badania, a nawet możliwą operację. Ostatecznie to Bartek uprze się i niemal siłą zabierze ją do specjalisty, przekonany, że tak będzie dla niej najlepiej. Finalnie to Olek zajmie się stanem zdrowia Doroty. Obejrzy stłuczenia i zdiagnozuje problem.

Olek nie będzie miał dobrych wieści dla Doroty w 1889 odcinku "M jak miłość"

Problem upadku Doroty będzie czymś więcej niż małym siniakiem. Doktor Chodakowski będzie mocno zaniepokojony i nie przekaże dobrych informacji.

- Doktor Rogowski powiedział, że to tylko zwichnięcie - zaznaczy na wstępie Dorota.

- Owszem, ale w przypadku stawu obojczykowo-mostkowego sprawa nie jest aż taka prosta. To jest rzadki uraz i wiążą się z nim poważne komplikacje... - rzeczowo wyjaśni Olek.

- Czyli co teraz? Usztywnienie, gips?

- Stabilizator i oczywiście rezonans. Zamierzam tu panią zatrzymać na kilka dni.

- Ale gdzie? Na oddziale? - zdziwi się Dorota.

- Owszem, na oddziale, może nawet dłużej, jeżeli będzie potrzebny zabieg - wyjaśni niezbyt przyjemną kwestię Chodakowski.

- Ale to niemożliwe, ja jutro idę na wesele... - zaznaczy Dorota.

Olek uprze się, że pacjentka musi zająć się przede wszystkim swoim zdrowiem. To właśnie Chodakowski zajmie się poważnym przypadkiem Kaweckiej. Już wiadomo, że wizyta w warszawskiej klinice może być przełomowa i to nie tylko z powodu zdrowotnego, a także z punktu widzenia prywatnych spraw Lisieckich.