M jak miłość, odcinek 1888: To ona zastąpi Sarę i będzie nową rywalką Lenki? Wiemy, kim jest Julita! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1888 - wtorek, 4.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Przypomnijmy: Sara, córka Hoffmana, od dawna była w tle relacji Lenki i Grześka. Choć początkowo wydawało się, że jest koleżanką, tak naprawdę subtelnie stawała się rywalką Lenki, próbując przyciągnąć uwagę chłopaka. Związek Lenki i Grześka został wystawiony na trudną próbę. Wiele zmieniło się po odkryciu kolejnych szokujących faktów związanych z zachowaniem ojca Sary. Już wiadomo, że Kinga (Katarzyna Cichopek) i Piotrek (Marcin Mroczek) aktywnie wesprą dziewczynę po aresztowaniu taty, mogła dojść do siebie i nie czuła się samotna.

Nowa Julita w „M jak miłość”. Zastąpi Sarę?

Na zdjęciach z 1888 odcinka widać Julitę w towarzystwie Grześka, z tajemniczym uśmiechem, pewną siebie, a jednocześnie z dystansem. Wszystko wskazuje, że jej pojawienie się nie pozostanie bez wpływu na Lenki emocje i relacje w parze. Nowa dziewczyna może szybko zyskać sympatię Grześka, co może sprawić, że Lenka poczuje się zagrożona i zmuszona będzie stawić czoła rywalce. Można sugerować że Julita wprowadzi dodatkowe napięcie i zamieszanie w życiu najstarszej córki Zduńskich. Będzie testować uczucia Lenki?

Kolejna rywalka Lenki?

Choć Lenka zmierzy się z nowymi wyzwaniami, Kinga i Piotrek pozostaną jej wsparciem. Rodzice, którzy niedawno przeżyli dramat z Hoffmannem, nadal będą czuwać nad bezpieczeństwem i szczęściem dzieci. Jednocześnie, dzięki spokojniejszym chwilom w domu, Lenka być może pokona kolejną przeszkodę.

Może z Julitą będzie podobnie jak z Sarą? Początkowa niechęć przerodzi się w przyjaźń? To z pewnością nie koniec zawirować w życiu młodej Zduńskiej.