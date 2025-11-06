M jak miłość, odcinek 1888: Poważna rozmowa Magdy i Andrzeja przed przeprowadzką Dimy. Skłamie, że nie stracą Nadii? - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2025-11-06 10:01

W 1888 odcinku „M jak miłość” Magda (Anna Mucha) i Andrzej (Krystian Wieczorek) odbędą szczerą, poruszającą rozmowę przy kominku w siedlisku. Budzyńska nie będzie potrafiła pogodzić się z decyzją Julii (Marta Chodorowska) i Dimy (Michaił Pszeniczny) o przeprowadzce do Lwowa. Martwiąc się o bezpieczeństwo Nadii (Mira Fareniuk), Magda spróbuje zachować spokój, ale w głębi serca będzie przerażona. Andrzej, widząc jej ból, postara się dodać jej otuchy, choć dobrze wie, że ich ukochana dziewczynka naprawdę może zniknąć z ich życia. Skłamie dla dobra ukochanej.

"M jak miłość" odcinek 1888 - poniedziałek, 10.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Wieczorem, w 1888 odcinku „M jak miłość”, Magda i Andrzej usiądą razem przy kominku w siedlisku. Ciszę przerwie tylko trzask ognia i niewypowiedziane emocje między małżonkami. Budzyński doskonale zrozumie, jak bardzo jego żona przeżywa decyzję Julii i Dimy o wyjeździe na Ukrainę.

Magda nie pogodzi się z wyjazdem Nadii w 1888 odcinku „M jak miłość”

– Jak się czujesz? – zapyta wprost prawnik.

Jak widzisz, nie rozpaczam, nie płaczę, zrobiłam sobie ziółka na noc. Zaraz idę spać, wezmę sobie jakieś prochy... Jutro o tym pomyślę – odpowie Magda, z trudem powstrzymując emocje. – Jak tylko Dima wrócił z Ukrainy i Dima zadzwonił, to ja wiedziałam. Od razu czułam, że po prostu prędzej czy później on będzie chciał tam wrócić. Teraz pojadą całą rodziną, zabiorą Nadię.

Kochanie, ale od kiedy Dima się odnalazł, to wiedzieliśmy, że tak będzie, że zabierze Nadię i wrócą do Ukrainy. Tam jest ich dom – przypomni jej Andrzej.

Andrzej okłamie Magdę? Zrobi to dla jej dobra

Tak, wiem. Liczyłam na to, że mamy więcej czasu zanim ją stracimy – przyzna szczerze Budzyńska.

Nie stracimy – odpowie Budzyński, choć zdaje sobie sprawę, że była kochanka oraz Dima z Nadią prawdopodobnie będą rzadkimi gośćmi w Polsce. Zawód lekarza jest bardzo wymagający, a Malicka spodziewa się dziecka. Przyszłe wydarzenia wskazują na fakt, iż Magda faktycznie może długo nie widzieć Nadii. Magda nie będzie w stanie myśleć o niczym. Dziewczynka stała się częścią jej rodziny, a myśl o tym, że ma wyjechać w niebezpieczne miejsce, sprawi, że serce Magdy pęknie. Choć Julia zapewni ją, że we Lwowie będą bezpieczni, Budzyńska nie uwierzy w te słowa.

W 1888 odcinku „M jak miłość” Budzyńscy będą musieli zmierzyć się z bólem rozstania z dziewczynką, którą traktują jak córkę. Magda spróbuje się nie załamać, ale jej rozpacz będzie widoczna. Andrzej zrobi wszystko, by dodać żonie siły, nawet jeśli oznacza to, że musi skłamać.

M jak miłość. Chora Lenka dostanie dowód miłości od niewiernego Grześka!