M jak miłość, odcinek 1888: Lenka przyjdzie do Piotrka po radę. Zlekceważy problemy córki - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Małgorzata Pala
2025-11-06 10:24

W 1888 odcinku "M jak miłość" Lenka (Olga Cybińska) poszuka wsparcia u Piotrka (Marcin Mroczek). Lekko przerażą ją słowa Sary (Nadia Smyczek), że niby Grzesiek (Borys Wiciński) nie jest taki, jak sobie to wyobrażała. Zdezorientowana córka Zduńskich przyjdzie do Piotrka po radę, otuchę i wysłuchanie. Niestety zajęty ojciec w 1888 odcinku "M jak miłość" w ogóle nie zainteresuje się sprawą córki. Ledwo usłyszy, co ma mu do powiedzenia. Gorzko tego pożałuje?

"M jak miłość" odcinek 1888 - poniedziałek, 10.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Lenka poszuka wsparcia u Piotrka w 1888 odcinku "M jak miłość", ale nie zostanie wysłuchana. Zajęty prawnik znów zbagatelizuje problemy w domu. Sam wpadnie w lawinę wydarzeń, bo będzie niemal przekonany, że zgubił psa Sapera, ulubieńca bliskich. Przejmie się wszystkim dookoła, tylko nie poważnym problemem sercowym córki.

Lenka wstrząśnięta donosami na Grześka w 1888 odcinku "M jak miłość"

To Sara przy okazji pożegnalnej rozmowy z Lenką wspomni, że Grzesiek wcale nie jest idealny. Doniesie koleżance, że chłopak "romansuje" za jej plecami!

- (...) On nie jest taki święty jak ci się wydaje. Nie jest z tobą szczery. Jeśli mi nie wierzysz, pogadaj z Julitą z 3 C. Przepraszam, że ci to powiedziałam - powie Sara, co wstrząśnie Lenką. Córka Zduńskich będzie miała mieszane uczucia. Z jednej strony uwierzy w słowa koleżanki, z drugiej najdą ją wielkie wątpliwości, bo przecież Sara też dała popis kłamstw i niegdyś sama chciała "zdobyć" Grześka. 

Lenka pójdzie po radę do Piotrka. Zduński nie stanie na wysokości zadania

Podłamana, zdezorientowana nastolatka wyżali się ojcu. Zapyta go o radę, ale nie takiej reakcji się spodziewa.

- Słuchaj, jak masz jakieś wątpliwości, ufasz komuś, ale właściwie to inna osoba mówi, że nie powinieneś tamtej osobie ufać, to... - Lenka przerwie, bo zauważy, że ojciec nawet się na nią nie patrzy. 

- No...? - rzuci Piotrek, nie podnosząc oczu znad laptopa. 

- Tato, słuchasz mnie? Dobra, wiesz co, to nie ma sensu - zdenerwuje się nastolatka i ucieknie do swojego pokoju.

- Tak, kochanie, przepraszam cię, słucham - Piotrek nagle zauważy, że przesadził, ale będzie za późno.

Sprawa z Grześkiem faktycznie zapowiada się na poważną. Sara będzie miała sporo racji w ostrzeżeniach Lenki przed działaniami tajemniczej dziewczyny z 3 C.

