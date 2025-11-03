M jak miłość, odcinek 1887: Olek wyrwie się Anecie! Ruszy na podryw na kawalerskim Marcina i to się źle skończy - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1887 - poniedziałek, 3.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Sposób Olka na podryw na wieczorze kawalerskim Marcina w 1887 odcinku "M jak miłość" okaże się wyjątkowo nieskuteczny! Brat pana młodego będzie sporo sobie obiecywał po męskiej imprezie w barze nad wodą, ale nie wszystko pójdzie po myśli lekarza. Szczególnie, że w najmniej spodziewanym momencie na kawalerskim Marcina pojawi się także Aneta. Żona Olka zepsuje mu całą zabawę.

Olek poskarży się Marcinowi na Anetę w 1887 odcinku "M jak miłość"

Ale zanim to nastąpi, w 1887 odcinku "M jak miłość" Olek uprzedzi Marcina, że liczy na to, że wypad do baru pozwoli mu choć na chwilę uwolnić się od żony, która w ich związku trzyma go na bardzo krótkiej smyczy.

- Olek idzie na ten wieczór kawalerski z nadzieją, że trochę się odstresuje. Niestety często tak jest, że jak nastawiamy się na jakąś imprezę, to może ona nam się albo zupełnie nie udać albo wymknąć spod kontroli... Aneta rzeczywiście potrafi być nieoczywista w swoich zachowaniach. To, że pojawia się na wieczorze kawalerskim w poszukiwaniu swojego męża jest do przewidzenia... To jest rzecz, która trochę drażni Olka, że jego żona za wszelką cenę chce nosić spodnie w związku - zapowiedział Maurycy Popiel w "Kulisach serialu M jak miłość".

Podryw Olka w barze źle się skończy na 1887 odcinku "M jak miłość"

Po kilku drinkach lekko wstawiony Olek w 1887 odcinku "M jak miłość" wypatrzy dwie dziewczyny przy barze. Jedna z nich, blondynka Klaudia, szczególnie przyciągnie go uwagę. Chodakowski uzna, że to prostytutka, którą podstawił mu Mirosław Wójcik (Jakub Kornacki), ojciec Tymka (Ksawery Krajewski), którego lekarz ostatnio operował. Jako dowód wdzięczności za uratowanie jego syna przed kalectwem. I właśnie dlatego Olek tak odważnie ruszy na podryw.

- Cześć dziewczyny. Jak się bawicie? - zacznie rozmowę Olek. - Cześć... Chyba widzę cię po raz pierwszy? - odpowie Klaudia. - Jakoś też was wcześniej nie widziałem... Proszę, a tu nagle taki zbieg okoliczności... Chyba, że to wcale nie jest zbieg okoliczności? I na przykład ktoś was przysłał? Taki szef na przykład... Ile bierzecie, co? Tysiąc za taniec, dwa za numerek na zapleczu? - Chodakowski od razu postawi sprawę jasno. - Palant! - rzuci obrażona blondynka i obleje Olka drinkiem.

Marcin nie dopuści do awantury na wieczorze kawalerskim w 1887 odcinku "M jak miłość"

Sytuację będzie musiał załagodzić Marcin, który w 1887 odcinku "M jak miłość" nie dopuści, żeby jego wieczór kawalerski skończył się jakąś awanturą w barze. Przeprosi dziewczyny z baru za Olka, a pijanego brata przywoła do porządku.

- Co ty robisz? Chciałeś się zabawić, przyszły fajne dziewczyny, a ty z jakimś kretyńskimi tekstami wyjeżdżasz... - Co ja takiego powiedziałem? - To mam ci przypomnieć? "Seks na zapleczu"... Ty się ciesz, że Aneta tego nie usłyszała! - A to... Musiałem jej sprawdzić, czy nie są podstawione!

Aneta zepsuje Olkowi zabawę na kawalerskim Marcina w 1887 odcinku "M jak miłość"

W finale 1887 odcinku "M jak miłość" do tańczącego Olka dołączy Aneta, która popsuje mężowi zabawę, nie wiedząc, jak bardzo tego wieczoru przegiął.