M jak miłość, odcinek 1887: Mateusz dowie się o dziecku! Niechciana ciąża zaskoczy zakochanego Mostowiaka

"M jak miłość" odcinek 1887 - poniedziałek, 3.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Mateusz od początku miał przeczucie, że Tomasz (Chris Cugowski), jego współlokator i chłopak Majki, nie jest wobec niej do końca szczery. Już wcześniej Mostowiak wraz z Jankiem (Jakub Sirko) przyłapią Tomasza na spotkaniu z tajemniczą dziewczyną, Justyną. Wtedy Tomasz wytłumaczy się, że to tylko jego była, która ma problemy i „potrzebuje pomocy”. Poprosi też Mateusza i Janka, żeby nie wspominali o tym Majce. Mostowiak, mimo że wszystko widział, zachowa dyskrecję i nie zdradzi kolegi. Nie będzie jednak potrafił ukryć, że sytuacja go przytłacza. Szczególnie, gdy zobaczy, jak bardzo Majka ufa Tomaszowi i jak bardzo przejmuje się jego uczuciami.

Mateusz dowie się o dziecku Tomka i Justyny w 1887 odcinku „M jak miłość”

W 1887 odcinku „M jak miłość” wszystko się skomplikuje, gdy Tomek ponownie spotka się z Justyną. To właśnie wtedy kobieta wyzna mu, że jest w ciąży! Ta informacja spadnie na chłopaka jak grom z jasnego nieba i postawi go w sytuacji bez wyjścia.

Mateusz także dowie się o wszystkim, o problemie kolegi, który absolutnie nie był przygotowany na tak wielki zwrot akcji w swoim życiu. Do wnuka Barbary dotrze, że jego współlokator i rywal w miłości wpakował się w ogromne kłopoty, a niewinna Majka o niczym nie ma pojęcia.

Mostowiak w pułapce w 1887 odcinku "M jak miłość". Powie Majce o ciąży?

Dla Mateusza to będzie ogromny cios. Z jednej strony poczuje współczucie wobec Majki, która wierzy w szczerość ukochanego, z drugiej, świadomość, że Tomek zostanie ojcem wzbudzi chęć pomocy współlokatorowi. Mostowiak będzie rozdarty między lojalnością wobec znajomego a potrzebą ochrony Majki przed kłamstwem.Wnuk Barbary zacznie poważnie zastanawiać się, czy nie powinien powiedzieć dziewczynie prawdy, ale jego uczciwa natura nie pozwoli mu działać pod wpływem emocji. Mateusz po raz kolejny udowodni, że kieruje się sercem, a nie chęcią zemsty.

W 1887 odcinku „M jak miłość” widzowie zobaczą, jak delikatna więź między Mateuszem a Majką zostanie wystawiona na próbę. Choć Mostowiak nie powie jej wprost o ciąży Justyny, jego zachowanie zacznie zdradzać, że coś go dręczy. Dziewczyna poczuje, że Mateusz coś przed nią ukrywa, a ich relacja nabierze nowego, bardziej emocjonalnego wymiaru.