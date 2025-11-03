M jak miłość, odcinek 1887: Kama przyłapie Marcina z Martyną na wieczorze kawalerskim! Nie zapomniał o niej? - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1887 - poniedziałek, 3.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Martyna nieproszonym gościem na wieczorze kawalerskim Marcina w 1887 odcinku "M jak miłość"? Niezupełnie, bo zjawi się dopiero pod sam koniec pijackiej imprezy Chodakowskiego w gronie przyjaciół i wcale nie po to, żeby powstrzymać pana młodego przed ślubem. Pojawienie się Martyny w barze nad Wisłą będzie konsekwencją tego, że Jakub Karski przesadzi z alkoholem.

Jakub upije się na wieczorze kawalerskim Marcina w 1887 odcinku "M jak miłość" i zadzwoni po Martynę

Przyjaciół i wspólnik Marcina w agencji detektywistycznej w 1887 odcinku "M jak miłość" będzie miał wyjątkowo paskudny dzień, bo znów spotka Kasię (Paulina Lasota). I na własne oczy zobaczy jak była żona kwitnie w ciąży, jaka jest szczęśliwa z Mariuszem (Mateusz Mosiewicz). Przybity Jakub upije się, zadzwoni do Martyny, żeby się jej wyżalić, a Wysocka od razu przyjedzie, by zabrać Karskiego do domu. Spróbuje uniknąć spotkania z Marcinem, ale on i tak ją zauważy. I pomoże przetransportować pijanego Jakuba do samochodu Martyny.

Czułe spojrzenia Martyny i Marcina w 1887 odcinku "M jak miłość"

Przez krótką chwilę w 1887 odcinku "M jak miłość" Martyna i Marcin znów będą razem, jakby poza nimi świat nie istniał, jakby nie było Kamy i zbliżającego się ślubu. Spojrzą na siebie z czułością i tęsknotą...

- Dziękuję, że się nim zaopiekowałaś - powie Marcin, wpatrując się Martynie głęboko w oczy. - On mną, a ja nim... - wyzna była kochanka. - Martyna... - wtrąci nagle Marcin, lecz powstrzyma się, by nie powiedzieć więcej. - Jedź ostrożnie...

Kama zobaczy Marcina wpatrzonego w Martynę w 1887 odcinku "M jak miłość"

Świadkiem spotkania Marcina z Martyną w 1887 odcinku "M jak miłość" będzie Kama, która przyłapie narzeczonego z byłą kochanką, lecz oboje nie zrobią nic złego.

- Kochanie, co ty tu robisz? - zapyta zaskoczony Marcin. - Napisałeś, że tęsknisz, więc jestem... - odpowie Kama, a narzeczony zacznie ją całować. Nie zważając na to, że Martyna dostrzeże ich pocałunku w samochodowym lusterku.