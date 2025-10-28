M jak miłość, odcinek 1886: Ksiądz Grzegorz przekaże Mostowiakom fatalne wieści. Strach opanuje Grabinę - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1886 - wtorek, 28.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Niespodziewane odwiedziny księdza Grzegorza zaskoczą Barbarę i Marysię, które od razu wyczują, że sprawa jest poważna. Barbara aż oniemieje i dalekim słusznie przewidzi, że w rodzinnej wsi szykują się wielkie kłopoty…

Ksiądz Grzegorz przekaże fatalne wieści

– Przepraszam, że tak z samego rana, ale mamy kryzys – powie duchowny z wyraźnym niepokojem w głosie. – Była u mnie delegacja mieszkańców z Grabiny. Zbierają podpisy pod petycją, chcą zwołać zebranie wiejskie i coś zmienić – wyzna, a Mostowiakowa zamarznie z niedowierzania.

– Coo? Ale dlaczego? – zapyta wstrząśnięta Barbara.

Wtedy ksiądz ujawni kulisy sprawy, które zszokują całą rodzinę. – Bo ludzie czują się sterroryzowani, mają dość zasad, kontroli i rozkazów… Czują, że nikt ich nie słucha – wyjaśni. Jego słowa zabrzmią jak dzwon alarmowy. Mostowiakowa od razu zrozumie, że to dopiero początek kłopotów i że w Grabinie właśnie rozpoczyna się bunt, który może zburzyć dotychczasowy porządek.

Dramat Mostowiaków. Nie poprą ataku na Kisielową

Barbara dobrze wie, jak szybko drobne plotki potrafią w jej wsi przerodzić się w otwartą wojnę. I niestety będzie miała rację. Wkrótce po wizycie księdza do drzwi mieszkańców Grabiny zaczną pukać sąsiedzi z petycją w ręku. Dorota (Katarzyna Krzanowska) i Bartek (Arkadiusz Smoleński) jako jedni z pierwszych znajdą się w ogniu nacisków, by dołączyć do „akcji”, ale twardo odmówią udziału w czymś, co pachnie intrygą i zemstą.

W 1886 odcinku „M jak miłość” nad spokojną Grabiną zawisną czarne chmury. Ksiądz Grzegorz spróbuje załagodzić konflikt, lecz będzie już za późno. Wśród sąsiadów pojawią się podejrzenia, nieufność i złość. A Barbara Mostowiak zrozumie, że to dopiero początek wielkich zmian, które odmienią oblicze jej ukochanej wsi…