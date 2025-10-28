M jak miłość, odcinek 1886: Barbara zachowa dla siebie rodzinną tajemnicę! Dopiero Piotrek zdradzi sekret babci - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1886 - wtorek, 28.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1886 odcinku "M jak miłość" Barbara kolejny raz udowodni, że jeśli otrzyma jakąś wiadomość, która ma być sekretem - jest w stanie dochować tajemnicy. Nic dziwnego, że do seniorki niemal każdy przychodzi po radę, pocieszenie i zrozumienie. Mostowiakowa zazwyczaj wie co powiedzieć, zrozumie i doda otuchy.

Barbara zachowa sekret. Nie zdradzi się przed domownikami

Barbara zauważy w 1886 odcinku "M jak miłość", że Marysię (Małgorzata Pieńkowska) aż skręcają nerwy, że jej dzieci zapomniały o Dniu Matki. Rogowska wpadnie na pomysł, by zadzwonić z pretensjami i przypomnieniem, ale ostatecznie się powstrzyma. Jej humor będzie nieciekawy, poczuje smutek i żal. Mostowiakowa spojrzy na to wszystko z boku i nawet widząc niesmak córki, daruje sobie komentarze.

Niespodzianka Zduńskich dla Marysi. Piotrek wyda babcię

Dopiero później w 1886 odcinku "M jak miłość" Marysia ucieszy się jak nigdy, bo Zduńscy przyjadą do Grabiny i zrobią Rogowskiej wielką niespodziankę. Franka (Dominika Kachlik), Kinga (Katarzyna Cichopek), Paweł (Rafał Mroczek) i Piotrek wpadną do Grabiny z kwiatami i podarunkami. Marysia wzruszy się, że synowie i synowe jednak o niej pamiętali, tylko czekali z niespodzianką do samego końca.

Dopiero przy rodzinnym posiłku w domu Mostowiaków Piotrek wyda babcię...

- Mamo, wiedziałaś - domyśli się Marysia, która żartem będzie miała małe pretensje do seniorki, że milczała jak zaklęta.

- Babcia zawsze o wszystkim wie - zaśmieje się Piotrek.

I faktycznie, Barbara jest na bieżąco ze sprawami dzieci i wnuków, a nawet prawnuków. Wszyscy jej ufają, a ona w 1886 odcinku "M jak miłość" znów udowodni, że można na nią liczyć. Wspólne chwile w domu Mostowiaków to piękny, rodzinny czas.