M jak miłość, odcinek 1886: Barbara spełni prośbę Franki. Wprowadzi się z synem Antosiem do domu Mostowiaków! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1886 - wtorek, 28.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Po ostatnich trudnych wydarzeniach i wypadku Franka wreszcie poczuje spokój i bezpieczeństwo u boku rodziny Mostowiaków. Przypomnijmy, że niedawno żona Pawła przeżyła dramatyczne chwile po wypadku spowodowanym przez Dominika Walata (Bartosz Surówka). Na szczęście doszła już do siebie i coraz bardziej docenia ciepło Grabiny, czyli miejsca, które stało się jej prawdziwym domem.

Paweł i Franka rozpoczęli już budowę własnego domu w Grabinie. Rodzina postanowiła ich wesprzeć finansowo, a Mostowiakowie z radością przyjęli decyzję, że młodzi na stałe osiedlą się na wsi. Tym bardziej, że wiedzą, że góralka chce wychować syna blisko natury.

Prośba Franki do Barbary

W 1886 odcinku „M jak miłość” Franka zwróci się do Barbary z wyjątkową prośbą. Zduńska przyjdzie do seniorki z Antkiem (Mark Mironienko), a rozmowa będzie bardzo ciepła i szczera.

- Babciu, bo ja mam do ciebie pytanie, a właściwie prośbę. Wiesz, ja już wiem jak będzie wyglądał ten miesiąc na budowie z Pawłem i bardzo bym nie chciała, żeby on był sam, więc pomyślałam, że może przyjedziemy do ciebie z Antkiem na cały czerwiec? – zapyta Franka. Dla Barbary to miód na jej serce. Uwielbia gwar rodzinnego domu. Czym więcej osób, tym lepiej i weselej. - Oczywiście, jeśli to nie jest problem - doda z uśmiechem góralka.

- Oczywiście, wspaniały pomysł. Ja bardzo lubię, jak w domu jest dużo dzieci – odpowie wzruszona Barbara.

Barbara zaskoczona, ale szczęśliwa

W ten sposób Franka i mały Antek spędzą w Grabinie kilka tygodni, ciesząc się rodzinną atmosferą. To będzie też kolejny dowód na to, jak silne więzi łączą Mostowiaków i jak bardzo Barbara potrafi otoczyć swoich bliskich troską i miłością. Póki co nie wprowadzą się na stałe. Do wybudowania domu w Grabinie jeszcze daleka droga, ale Barbara będzie szczęśliwa, że ma rodzinę blisko.