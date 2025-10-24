M jak miłość, odcinek 1885: Wypadek Magdy i Andrzeja na drodze do Warszawy! O krok od tragedii jak u Zduńskich - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1885 - poniedziałek, 27.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Budzyńscy będą jechali do Warszawy z misją wsparcia Kingi (Katarzyna Cichopek). Po brutalnym ataku Hoffmana (Mateusz Rusin) Magda nie będzie mogła przestać myśleć o przyjaciółce. To właśnie Piotrek (Marcin Mroczek) napisze do niej, prosząc, by odwiedziła Zduńską i pomogła jej dojść do siebie po traumatycznych wydarzeniach.

Przechwałki Magdy w aucie źle się skończą

Podczas podróży w aucie zapanuje luźna atmosfera, ale aż do chwili, gdy wydarzy się coś, czego nikt się nie spodziewał. Magda, jak to ona, nie zrezygnuje z makijażu nawet w trasie.

– Ja to się wiesz, potrafię pomalować w każdych okolicznościach. Jak pracowałam w kancelarii, to robiłam makijaż w tramwaju – pochwali się z uśmiechem Budzyńska, poprawiając szminkę w lusterku. Mąż luźno rzuci, że może ukochana chciałaby powrócić na dawne stanowisko lub po prostu dołączyć do załogi kancelarii jako prawniczka. Ona jednak znów się nie zgodzi.

Wypadek na drodze z Grabiny

Andrzej z rozbawieniem spojrzy na żonę, ale tylko przez moment. Nagle na drodze tuż przed nimi kierowca ostro skręci, nie włączając kierunkowskazu. Andrzej z impetem naciśnie hamulec, a Magda straci panowanie nad ręką i rozmaże szminkę wokół ust. Na szczęście nie dojdzie do stłuczki, prawnik zapanuje nad samochodem. Tylko Magda będzie niepocieszona.

– Ani słowa… – rzuci Budzyńska, przekreślając właśnie swoje wcześniejsze przechwałki.

Na szczęście tym razem skończy się tylko na strachu. Choć przez chwilę będzie naprawdę groźnie, Magda i Andrzej wyjdą z sytuacji bez szwanku. Ich mały „wypadek” na drodze do Warszawy okaże się niczym w porównaniu z dramatem, który kilka tygodni wcześniej przeżyli Franka i Paweł.

W 1885 odcinku „M jak miłość” Budzyńscy nie tylko szczęśliwie dojadą do Warszawy, ale też staną się ogromnym wsparciem dla Kingi. To jednak nie oznacza, że Magda nie wpadnie w wir kłopotów. Przecież cały czas nie wie, że w jej życiu mąci Błażej (Adrian Budakow).