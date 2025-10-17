M jak miłość, odcinek 1884: Olek zdradzi Anetę podczas służbowego wyjazdu? Piękna brunetka będzie miała sporo do ukrycia - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1884 - poniedziałek, 20.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1884 odcinku „M jak miłość” Mirosław Wójcik (Jakub Kornacki) przejdzie samego siebie. Nie wystarczy mu już, że krępuje Olka i Jerzego Argasińskiego (Karol Strasburger) niechcianymi, zbyt drogimi prezentami. Mężczyźnie najwyraźniej sprawi przyjemność drwienie z lekarzy i wystawianie ich na próbę. Najpierw wysłał im luksusowe zegarki, a Olkowi kupił samochód, którego ordynator oczywiście nie przyjął. Jednak na tym nie poprzestanie.

Seksowna „niespodzianka” w hotelowym pokoju

Kiedy w 1884 odcinku „M jak miłość” Olek i Jerzy pojadą na służbową konferencję, czeka ich szok. W swoich hotelowych pokojach zastaną niespodziankę, jakiej nikt się nie spodziewał, seksownie ubrane hostessy gotowe na zabawę.

Wszystko okaże się kolejnym pomysłem Wójcika, który zapłaci kobietom, by sprowokowały lekarzy i postawiły ich w dwuznacznej sytuacji. Jerzy początkowo pomyśli, że pomylił pokój, ale wszystko będzie się zgadzało. Wściekli Chodakowski i Argasiński od razu zorientują się, że za wszystkim stoi Wójcik. Zadzwonią do niego, lecz mężczyzna tylko się zaśmieje i rzuci do telefonu, że właśnie czyta synowi bajkę, po czym się rozłączy.

Olek oczywiście nie zdradzi Anety, jednak cała sytuacja okaże się wyjątkowo kompromitująca. W hotelowym pokoju zostanie sam z atrakcyjną, półnagą kobietą, która nie będzie ukrywać, że ma na niego ochotę. Szybko wyjdzie i pójdzie do Jerzego przegadać podejrzaną sprawę.

Gdyby Chodakowska zobaczyła męża w takim towarzystwie, wpadłaby w szał. Nic więc dziwnego, że Olek i Jerzy uznają, że lepiej przemilczeć całą sprawę przed żonami.

Co ukrywa seksowna Luiza?

Hostessa, którą Jerzy zastanie w swoim pokoju, przedstawi się jako Luiza. Kobieta będzie zachowywać się zbyt naturalnie, zbyt pewnie i zbyt… profesjonalnie, by wierzyć, że to przypadek. Wszystko wskazuje na to, że Eliza również ma swój sekret, a jej pojawienie się w życiu Olka nie będzie dziełem przypadku. Nie zdradzi, że nasłał ją Wójcik. Chodakowski i Argasiński będą musieli wyrzucić panie z pokojów. W 1884 odcinku „M jak miłość” widzowie zobaczą więc kolejną prowokację Wójcika i próbę złamania Chodakowskiego. Olek zachowa jednak zimną krew.