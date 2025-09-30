M jak miłość, odcinek 1879: Olek padnie ofiarą szantażu! Życie dziecka czy porwana Aneta. Usłyszy ostatnie nagranie żony - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

2025-09-30 9:36

W 1879 odcinku "M jak miłość" Olek (Maurycy Popiel) znajdzie się w sytuacji bez wyjścia! Znakomity ortopeda odmówi przeprowadzenia operacji małego pacjenta, Tymka (Ksawery Krajewski), bo wciąż nie będzie się czuł na siłach. Zdesperowany ojciec chłopca, Mirosław Wójcik (Jakub Kornacki), postanowi zmusić Olka do działania i posunie się do porwania Anety (Ilona Janyst). Teraz także życie żony Olka stanie się elementem szantażu Wójcika, który w 1879 odcinku "M jak miłość" zrobi wszystko, by uratować syna. Nawet kosztem bezpieczeństwa Chodakowskiej. Co wybierze Olek? Czy zdoła uratować Anetę i syna Wójcika? Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.

"M jak miłość" odcinek 1879 - wtorek, 30.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Chwile grozy w 1879 odcinku "M jak miłość" przeżyje Olek Chodakowski, który stanie się ofiarą okrutnego szantażu Wójcika, ojca małego pacjenta Tymka z oddziału ortopedii kliniki. W jednej chwili lekarz zda sobie sprawę, że w jego rękach jest nie tylko życie chłopca, ale także Anety. Jak dojdzie do tego, że żona Olka zostanie porwana, a za uprowadzeniem będzie stał właśnie Wójcik? 

Wójcik użyje podstępu, żeby zmusić Olka do operacji w 1879 odcinki "M jak miłość"

Zacznie się od tego, że w 1879 odcinku "M jak miłość" Olek wciąż nie będzie na siłach, by wrócić na salę operacyjną. Wiedząc, że każdy jego błąd może mieć fatalne skutki dla pacjentów. Ale przebywający w klinice syn Wójcika będzie wymagał natychmiastowej operacji. Chodakowski odmówi przeprowadzenia zabiegu. Jednak ojciec Tymka się nie podda i każe swoim ludziom zebrać informacje o rodzinie Olka. Użyje podstępu, by zmusić lekarza do operacji! 

– Już w zasadzie mamy wszystko gotowe i możemy zaczynać akcję - przekażą Wójcikowi zaufani współpracownicy.

– Wszystko ma być na tip-top - zastrzeże ojciec Tymka.

– Jasne szefie, przygotujemy się na każdą ewentualność...

Aneta w 1879 odcinku "M jak miłość" dostanie zaproszenie do SPA, ale nie od Olka

Zaraz potem w 1879 odcinku "M jak miłość" Olek zostanie zwabiony do kliniki telefonem o pilnej przesyłce do odebrania. Tymczasem Aneta znajdzie list "od męża" z zaproszeniem do SPA i wiadomością, że Olek do niej nie dołączy, bo musi wyjechać na konferencję do Krakowa. Aneta skorzysta jednak z okazji i wyjedzie sama. Nieświadoma tego, że to podstęp. 

Kiedy Chodakowski w 1879 odcinku "M jak miłość" pojawi się w klinice po przesyłkę, niespodziewanie spotka Wójcika, który będzie naciskał na operację syna. Puści mu wiadomość od Anety.

Nagranie porwanej Anety w 1879 odcinku "M jak miłość". Zażąda od Olka operacji syna Wójcika

– Panie doktorze, mój syn jest u was od wczoraj na oddziale. Czuje się coraz gorzej, ma kłopoty z chodzeniem. Dzisiaj czeka go operacja, a ja bardzo proszę, żeby to pan ją przeprowadził - zacznie Wójcik.

– Bardzo mi miło, że pan ceni moje umiejętności, ale ja nie operuję. Jestem na urlopie - odmówi Olek. 

Rozumiem, ale to jest wiadomość od pańskiej żony… - Wójcik odtworzy nagranie, na którym Aneta będzie błagać męża o posłuszeństwo.

Zrób to, co ci każą. Nie wypuszczą mnie, dopóki nie przeprowadzisz operacji.

Olek w potrzasku w 1879 odcinku "M jak miłość" po porwaniu Anety

Szantaż Wójcika wobec Olka w 1879 odcinku "M jak miłość" będzie wyjątkowo okrutny. Z jednej strony życie dziecka, z drugiej bezpieczeństwo Anety. Przerażony Olek będzie musiał podjąć decyzję, która zmieni wszystko. Stanie przed dramatycznym wyborem, nie wiedząc, że Wójcik go oszukuje.

Aneta nie zostanie porwana w 1879 odcinku "M jak miłość" przed ludzi Wójcika! Nagranie zostanie sfałszowane, głos żony Olka podrobiony, by Chodakowski podjął się operacji. 

– Przysięgam panu, że pańskiej żonie włos nie spadnie z głowy, ale niech pan uratuje moje dziecko… - zaszantażuje Olka bezwzględny Wójcik. 

Szantażysta Olka w 1879 odcinku "M jak miłość" przyzna się do oszustwa

Ze strachu o Anetę w 1879 odcinku "M jak miłość" Olek złamie swoje zasady i stanie na sali operacyjnej mimo ogromnego ryzyka, wątpliwości we własne siły. A kiedy operacja syna Wójcika zakończy się sukcesem, szantażysta przyzna się do oszustwa. Dopiero po rozmowie z Anetą Olek odetchnie z ulgą. Nie przyzna się jednak żonie, że padł ofiarą szantażu ojca małego pacjenta. Dzięki tej operacji Olek odzyska w końcu dawną pewną siebie jako chirurg.

