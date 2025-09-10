M jak miłość, odcinek 1879: Kama z Anetą przejmą opiekę nad dziećmi Izy i Marcina, gdy dojdzie do tragedii. Nawet nie zdąży zdjąć sukni ślubnej - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1879 - wtorek, 30.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Kama, która lada moment stanie się żoną Marcina, w 1879 odcinku "M jak miłość" uda się z Anetą na przymiarkę sukni. Żona Olka (Maurycy Popiel) szybko znalazła z nią wspólny język, choć dawniej była blisko związana z Izą. Za czasów, kiedy to właśnie Iza była żoną Chodakowskiego, lekarka spędzała z nią o wiele więcej czasu. Od pewnego momentu Anety i Izy nie widać razem w serialu – teraz to Kama zajmuje ważne miejsce w jej życiu.

Podczas wizyty w salonie Aneta będzie towarzyszyć przyszłej pannie młodej w wyborze kreacji. Kama postawi na skromną, klasyczną suknię, unikając modnego stylu „księżniczki”. Będzie wyglądać pięknie i naturalnie, a gdy przymierzy biały welon, Aneta nie ukryje wzruszenia. Wszystko wskazywać będzie na to, że przygotowania do ślubu idą perfekcyjnie.

Radość przerwie dramat Izy

Jak informowaliśmy, sielanka skończy się nagle. Do Kamy dotrze dramatyczny telefon od Izy, która znajdzie się w śmiertelnie poważnej sytuacji. Jej małżeństwo z Radkiem (Philippe Tłokiński) ostatecznie się rozpadnie – po kolejnej kłótni agresywny mąż przestraszy Izę, Maję (Laura Jankowska) i Szymka (Staś Szczypiński). Zrozpaczona kobieta zamknie się z córką w pokoju i poprosi o pomoc właśnie Kamę.

Kama w sukni ślubnej przejmie opiekę nad dziećmi Izy i Marcina

Przyszła panna młoda nie będzie miała chwili do namysłu. W sukni ślubnej i welonie rzuci wszystko i razem z Anetą popędzi do Izy. Obie kobiety zajmą się dziećmi detektywa, Mają i Szymkiem. Na zdjęciach z odcinka widać, że to właśnie pod ich opieką wylądują maluchy, kiedy Marcin wkroczy do akcji.

Podczas gdy Kama i Aneta zajmą się dziećmi, Marcin zmierzy się z Radkiem. Dojdzie do konfrontacji, która pokaże, że sprawa Izy nie może być dłużej odkładana. Chodakowski nie pozwoli, by mąż jego byłej ukochanej krzywdził dzieci.

