M jak miłość, odcinek 1879: Kama przed ślubem z Marcinem uprzedzi, że w ich małżeństwie nie będzie miał nic do gadania! - ZDJĘCIA, WIDEO

Agnieszka Pyź
2025-10-01 10:13

W 1879 odcinku "M jak miłość" do ślubu Kamy (Michalina Sosna) i Marcina (Mikołaj Roznerski) zostanie już niecały miesiąc, więc przygotowania narzeczonych wkroczą w decydującą fazę. Przy okazji Chodakowski przekona się, że małżeństwo z Kamą oznacza związek na całe życie z kobietą, która chce wszystko kontrolować, zawsze mieć ostatnie zdanie. Między zakochanymi w 1879 odcinku "M jak miłość" dojdzie do zgrzytu, bo Kama wspomni, że na liście gości na ślubie chciałaby umieścić jego byłą żonę Izę (Adriana Kalska), ale nie tylko! Poznaj szczegóły i zobacz WIDEO jak Kama będzie ustawiała Marcina.

"M jak miłość" odcinek 1879 - wtorek, 30.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Ślub Kamy i Marcina w "M jak miłość" ma się odbyć 31 maja, ale to tylko serialowa rzeczywistość. Bo na ekranie widzowie zobaczą ślub dopiero późną jesienią, najpewniej na początku listopada. Im bliżej będzie do ślubu, tym Marcina ogarną coraz większe wątpliwości, czy jest gotowy na małżeństwo z Kamą. Szczególnie, że nagle zda sobie sprawę, że nie wyrzucił z głowy i z serca byłej kochanki Martyny (Magdalena Turczeniewicz).

Kama w 1879 odcinku "M jak miłość" ustali listę gości na ślub z Marcinem!

Jakby tego było mało w 1879 odcinku "M jak miłość" Kama postawi Marcina przed faktem dokonanym w sprawie listy gości na ślub. To ona wpadnie na pomysł, że Iza i Radek (Philippe Tłokiński) muszą być obecni na ich ślubie ze względu na dzieci Chodakowskich. 

- Zaprosiłabym ich na nasz ślub...

- Naprawdę? - Marcin nawet nie pomyśli o tym, żeby Iza znalazła się wśród gości ślubnych.

- No tak, nie myślałabym o tym, gdyby dzieciom na tym nie zależało. Szymek cię o to prosił. A Iza i Radek to w końcu część naszej rodziny...

- Kochanie, ale jesteś pewna?

- Tak, tak... Jestem... I koniec kropka! Po 31 maja to już tak będzie... - uprzedzi przyszłego męża Kama. 

- Ale że jak? - Marcin spojrzy na nią z lekkim przerażeniem 

- Że zawsze będę miała ostatnie zdanie! Cieszysz się, prawda? - zapowie Kama, a Chodakowski tylko wysili się na uśmiech. 

Zły znak przed ślubem Kamy i Marcina w 1879 odcinku "M jak miłość". Będą mieli pecha?

Wygląda na to, że w 1879 odcinku "M jak miłość" Kama nie pozostawi Marcinowi żadnego wyboru! Albo kompletnie się jej podporządkuje, albo ona już po ślubie zadba o to, żeby nie miał nic do gadania. Chodakowski nabierze wątpliwości czy ślub z Kamą to naprawdę to, czego pragnie... Jeszcze tego samego wieczoru zobaczy suknię ślubną Kamy, co ewidentnie będzie źle wróżyło ich małżeństwu.

