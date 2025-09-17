M jak miłość, odcinek 1878: Marcin wytropi sprawcę wypadku Zduńskich! Odkryje, przez kogo Franka walczy o życie? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1878 - poniedziałek, 29.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Przypomnijmy, że w 1875 odcinku „M jak miłość” doszło do dramatycznego zdarzenia, kiedy Franka i Paweł z synkiem Antosiem wracali z Grabiny do Warszawy. W radosnym nastroju, po odwiedzinach u Barbary (Teresa Lipowska) i rozmowach o budowie domu na wsi, ich szczęście nagle przerwał rozpędzony quad Dominika Walata (Bartosz Surówka). To właśnie on zajechał drogę Zduńskim, zmuszając Pawła do gwałtownego manewru. Auto przewróciło się na bok, a rodzina wylądowała w szpitalu. Franka musiała walczyć o życie na stole operacyjnym, a sprawca uciekł, nie udzielając pomocy!

Basia i Kacper rozpoczną własne śledztwo, ale nie zastąpią Marcina

W 1878 odcinku Basia (Karina Woźniak), córka Marysi (Małgorzata Pieńkowska) i Artura (Robert Moskwa), nie będzie mogła pogodzić się z tym, że winny wypadku Franki i Pawła wciąż pozostaje bezkarny. Wraz z Kacprem (Bartosz Ziewiec) postanowi wziąć sprawy w swoje ręce. Młodzi zaczną prowadzić własne śledztwo i szybko trafią na trop Dominika Walata, czyli syna bogatego właściciela ziemskiego, który w dniu wypadku miał rzekomo leżeć chory w domu. Basia i Kacper udadzą się nawet do pubu, w którym bywa Dominik, by zdobyć dowody, że kłamał i wcale nie był wtedy w łóżku.

Marcin ruszy do akcji

Na szczęście Basia i Kacper nie zostaną sami. W 1878 odcinku do Grabiny przyjedzie Marcin Chodakowski, który w trudnych chwilach zawsze mógł liczyć na wsparcie Mostowiaków. Teraz to on stanie po ich stronie i zaangażuje się w poszukiwania sprawcy wypadku. Chodakowski wykorzysta swoje doświadczenie zawodowe i szybko potwierdzi, że trop prowadzi właśnie do Dominika Walata. To odkrycie okaże się przełomem w sprawie i da nadzieję, że sprawiedliwość w końcu dosięgnie bezczelnego syna bogacza. To nie pierwszy raz, kiedy czujny Marcin może dowieść sprawiedliwości.