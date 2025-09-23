M jak miłość, odcinek 1877: Magda da się podejść jak dziecko. Brat Święcickiego chce zniszczyć jej życie! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1877 - wtorek, 23.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Magda odwiedzi odwiedzi Frankę po wypadku i nie przewidzi, że zaraz jej życie także ulegnie wielkiej zmianie. Kobiety porozmawiają od serca, a Magda wysłucha sąsiadki, pocieszy ją i poczuje ulgę, że mogła jej pomóc. Ta chwila intymności sprawi, że Budzyńska będzie mniej czujna, kiedy później pożegna się z Franką i uda się na przystanek.

Podejrzany link

Gdy Magda będzie czekać na bus, jej telefon zawibruje. Pojawi się wiadomość rzekomo z fakturą, która faktycznie pojawi się po kliknięciu w link. Budzyńska, przekonana o legalności wiadomości, kliknie w link, nie przewidując, że to podstęp przygotowany przez Błażeja, brata Święcickiego (Artur Paczesny), który został skazany. Haker, zamożny i bardzo doświadczony w cyfrowych sztuczkach, będzie mógł dzięki temu zdobyć dostęp do danych Magdy.

Tak brat Święcickiego dostanie się do danych Magdy

Kliknięcie w link da Błażejowi możliwość zdalnego uruchomienia kamerki w komputerze Magdy. Dzięki temu haker będzie mógł obserwować intymne chwile Budzyńskich i zdobywać informacje, które mogą posłużyć do szantażu. Brat Święcickiego będzie działał sprawnie i precyzyjnie, wykorzystując nieuwagę Magdy w idealnym momencie.

To pozornie niewinne kliknięcie w link stanie się początkiem poważnych problemów dla Budzyńskich. Magda nie będzie świadoma, że została oszukana. Dla widzów rozpocznie się napięcie: czy Andrzej (Krystian Wieczorek) zauważy zagrożenie? Czy Błażej pójdzie dalej i spróbuje szantażu lub upubliczni nagrania?

Scena na przystanku pokaże, jak łatwo można paść ofiarą socjotechniki, nawet osoba ostrożna jak Magda Budzyńska. W kolejnych odcinkach widzowie zobaczą, czy Błażej ujawni zdjęcia lub wideo, czy zacznie szantaż. Ta scena będzie początkiem długiego konfliktu dla Budzyńskich. Magda Budzyńska, choć początkowo da się podejść jak dziecko, będzie musiała bronić swojej prywatności i bezpieczeństwa rodziny.