M jak miłość, odcinek 1876: Dorota zapłaci za odnalezienie sprawcy wypadku Franki i Pawła. Wyznaczy wysoką nagrodę za Walata - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1876 - poniedziałek, 22.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Blady strach w 1876 odcinku "M jak miłość" padnie na rodzinę Franki i Pawła, która dowie się o makabrycznym wypadku pod Grabiną od Natalki (Dominika Suchecka). Kiedy bowiem policja dostanie zgłoszenie od przypadkowej kobiety, która zauważy rozbite auto poszkodowanych Zduńskich, to właśnie Natalia znajdzie się w gronie policjantów prowadzących śledztwo. Pod nadzorem samego komendanta, Adama Karskiego (Patryk Szwichtenberg).

Tak rodzina Pawła w 1876 odcinku "M jak miłość" dowie się o wypadku

Nieprzytomna Franka w 1876 odcinku "M jak miłość" zostanie przewieziona karetką do szpitala w Gródka. Drugą karetką pojadą tam spanikowany Paweł z synem Antosiem (Mark Myronenko). Na szczęście obrażenia głowy Zduńskiego nie okażą się poważne. Nic się też nie stanie Antosiowi. W tym czasie Natalka zadzwoni do ciotki Marysi (Małgorzata Pieńkowska) z przerażającą wiadomością o wypadku Franki i Pawła.

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1876: Walka o życie Franki. Rogowski uprzedzi Pawła, że ciężko ranna żona może umrzeć - ZDJĘCIA

Marysia zabierze syna Franki i Pawła ze szpitala w 1876 odcinku "M jak miłość"

Rogowska wpadnie w panikę i w 1876 odcinku "M jak miłość" od razu pojedzie do szpitala. Gdy się upewni, że Paweł i Artur (Robert Moskwa) będą czuwali nad Franką do czasu zakończenia operacji, zabierze Antosia i wróci z wnukiem do domu w Grabinie. Tam zjawią się Dorota i Bartek (Arkadiusz Smoleński).

M jak miłość odcinek 1875 ZWIASTUN. Marzenia Franki i Pawła przerwie makabryczny wypadek! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

M jak miłość. To on spowoduje wypadek Franki i Pawła. Cwany bogacz Walat zostawi Zduńskich na śmierć Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nagroda od Doroty za odnalezienie sprawcy wypadku Franki i Pawła w 1876 odcinku "M jak miłość"

Kiedy Lisieccy w 1876 odcinku "M jak miłość" dowiedzą się o wypadku Franki i Pawła, o bezskutecznych poszukiwaniach sprawcy, który zostawił rannych bez pomocy, nie będą w stanie ukryć oburzenia. Dorota zapowie Marysi pomoc w odnalezieniu człowieka, przez którego Zduńscy mogli zginąć. Milionerka będzie gotowa wyznaczyć sporą nagrodę za informację o sprawcy wypadku, który uciekł z miejsca zdarzenia.

Dominik Walat głównym podejrzanym policji w 1876 odcinku "M jak miłość" po wypadku Zduńskich

Prowadzący śledztwo Natalka i Adam w 1876 odcinku "M jak miłość" postanowią przesłuchać Dominika Walata, który będzie głównym podejrzanym. Bo Paweł zezna, że drogę zajechał mu rozpędzony quad, a przecież to właśnie syn miejscowego bogacza rozbija się od dawna po Grabinie swoim quadem. Ojciec Dominika, wpływowy biznesmen Walat (Szymon Mysłakowski), nie zgodzi się na przesłuchanie sprawcy wypadku. Oprócz zeznań Pawła nie będzie żadnych dowodów przeciwko Dominikowi.