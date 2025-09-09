M jak miłość, odcinek 1873: Napad na Basię w sadzie dziadka Lucjana! To sprawka Walata, syna wiejskiego bogacza - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1873 - wtorek, 9.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Blady strach padnie na Basię i Kacpra, których w 1873 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej zaatakuje Dominik Walat. Zapewne nie wszyscy wiedzą kim jest chłopak, który terroryzuje Grabinę szaleńczą jazdą na quadzie? To syn bardzo bogatego i wpływowego "biznesmena" Walata (Szymon Mysłakowski), który dzięki licznym układom i znajomościom ojca, nie tylko we wsi, czuje się bezkarny.

To on będzie chciał przejechać Basię i Kacpra w 1873 odcinku "M jak miłość"

To nie pierwszy raz kiedy w 1873 odcinku "M jak miłość" we wrześniu bezczelny, niebezpieczny Dominik będzie chciał przejechać Basię i Kacpra. Kilka miesięcy temu niewiele dzieliło ich do wypadku, gdy młody Walat na quadzie zjawił się nad rzeką w Grabinie. Później omal nie rozjechał Kacpra, który w nocy wracał poboczem drogi w Grabinie. W obronie przyjaciela Basi stanął wtedy Mateusz Mostowiak (Rafał Kowalski), który pogonił nie tylko Dominika, ale także chuliganów z jego bandy na quadach.

Basia zgłosi na policję atak Dominika Walata w 1873 odcinku "M jak miłość"

Atak Walata na Basię i Kacpra w 1873 odcinku "M jak miłość" nastąpi w sadzie Mostowiaków, gdzie oboje będą pracować, a Dominik wtargnie tam, jak do siebie. I będzie chciał ich staranować. Jak podaje światseriali.interia.pl córka Rogowskich od razu zadzwoni po policję!

-Potrzebujemy pomocy! On chce nas rozjechać! - zgłosi na policji wystraszona Basia.

Ojciec Dominika Walata w 1873 odcinku "M jak miłość" zacznie się rzucać i grozić

Po zgłoszeniu Basi niebezpieczny Dominik w 1873 odcinku "M jak miłość" nowego sezonu zostanie zatrzymany i skuty kajdankami trafi na miejscowy posterunek policji w Lipnicy. Ojciec Walata przybędzie tam błyskawicznie, żądając rozmowy z samym komendantem, Adamem Karskim (Patryk Szwichtenberg). Wiejski bogacz od razu zacznie bronić syna. Posunie się nawet do gróźb!

- O co tu chodzi?! Mój chłopak jeździ sobie po prostu na quadzie, ma wszelkie uprawnienia, jest rozsądny, ostrożny... A tu, proszę, wystarczy donos jakiegoś gówniarza i od razu radiowozy, przesłuchania i to już któryś raz! - oburzy się Walat. - To już nosi znamiona nękania... I ja tego tak nie zostawię! Moi prawnicy jeszcze dziś złożą wniosek! - zagrozi ojciec Dominika. - Właściciele sadu, do którego wjechał pana syn - bez ich zgody - też mają prawo zgłosić wtargnięcie na teren prywatny i niszczenie mienia - pouczy go Karski. - A jeśli chodzi o agresję kierowcy i umyślne stworzenie zagrożenia, to już pozostaje w naszej gestii! Bardzo dokładnie przeanalizujemy nagranie świadka - doda komendant Adam.

To nie koniec problemów rodziny Mostowiaków z Walatem i jego ojcem w "M jak miłość"

Na tym jednak nie koniec, bo chociaż w 1873 odcinku "M jak miłość" we wrześniu Walat nie trafi do aresztu, ojciec jak zawsze pomoże mu uniknąć kary, to policjanci z Lipnicy, na czele z Adamem Karskim, Natalką (Dominika Suchecka) i Rafałem (Jakub Kucner) przekonają się jak daleko sięgają wpływy milionera z Grabiny. Zagrożone będzie życie nie tylko Basi i Kacpra, ale także innych bliskich z rodziny Mostowiaków.