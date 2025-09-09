M jak miłość, odcinek 1873: Napad na Basię w sadzie dziadka Lucjana! To sprawka Walata, syna wiejskiego bogacza - ZDJĘCIA

2025-09-09 20:13

W 1873 odcinku "M jak miłość" Basia (Karina Woźnik) zostanie napadnięta przez Dominika Walata (Bartosz Surówka), który bezkarnie rozbija się po Grabinie swoim quadem, bo chroni go bogaty ojciec! Tym razem pędzącym na quadzie chłopak będzie chciał rozjechać Basię w sadzie dziadka Lucjana. Akurat wtedy z nastoletnią córką Rogowskich będzie jej przyjaciel Kacper (Bartosz Ziewiec). Przerażona Basia w 1873 odcinku "M jak miłość" zawiadomi policję, która zatrzyma młodego Walat. Wpływowy ojciec pirata drogowego tak tego jednak nie zostawi. Poznaj szczegóły, co się wydarzy i zobacz ZDJĘCIA.

"M jak miłość" odcinek 1873 - wtorek, 9.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Blady strach padnie na Basię i Kacpra, których w 1873 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej zaatakuje Dominik Walat. Zapewne nie wszyscy wiedzą kim jest chłopak, który terroryzuje Grabinę szaleńczą jazdą na quadzie? To syn bardzo bogatego i wpływowego "biznesmena" Walata (Szymon Mysłakowski), który dzięki licznym układom i znajomościom ojca, nie tylko we wsi, czuje się bezkarny.

To on będzie chciał przejechać Basię i Kacpra w 1873 odcinku "M jak miłość"

To nie pierwszy raz kiedy w 1873 odcinku "M jak miłość" we wrześniu bezczelny, niebezpieczny Dominik będzie chciał przejechać Basię i Kacpra. Kilka miesięcy temu niewiele dzieliło ich do wypadku, gdy młody Walat na quadzie zjawił się nad rzeką w Grabinie. Później omal nie rozjechał Kacpra, który w nocy wracał poboczem drogi w Grabinie. W obronie przyjaciela Basi stanął wtedy Mateusz Mostowiak (Rafał Kowalski), który pogonił nie tylko Dominika, ale także chuliganów z jego bandy na quadach. 

Basia zgłosi na policję atak Dominika Walata w 1873 odcinku "M jak miłość"

Atak Walata na Basię i Kacpra w 1873 odcinku "M jak miłość" nastąpi w sadzie Mostowiaków, gdzie oboje będą pracować, a Dominik wtargnie tam, jak do siebie. I będzie chciał ich staranować. Jak podaje światseriali.interia.pl córka Rogowskich od razu zadzwoni po policję!

-Potrzebujemy pomocy! On chce nas rozjechać! - zgłosi na policji wystraszona Basia. 

Ojciec Dominika Walata w 1873 odcinku "M jak miłość" zacznie się rzucać i grozić 

Po zgłoszeniu Basi niebezpieczny Dominik w 1873 odcinku "M jak miłość" nowego sezonu zostanie zatrzymany i skuty kajdankami trafi na miejscowy posterunek policji w Lipnicy. Ojciec Walata przybędzie tam błyskawicznie, żądając rozmowy z samym komendantem, Adamem Karskim (Patryk Szwichtenberg). Wiejski bogacz od razu zacznie bronić syna. Posunie się nawet do gróźb!

- O co tu chodzi?! Mój chłopak jeździ sobie po prostu na quadzie, ma wszelkie uprawnienia, jest rozsądny, ostrożny... A tu, proszę, wystarczy donos jakiegoś gówniarza i od razu radiowozy, przesłuchania i to już któryś raz! - oburzy się Walat.

- To już nosi znamiona nękania... I ja tego tak nie zostawię! Moi prawnicy jeszcze dziś złożą wniosek! - zagrozi ojciec Dominika.  - Właściciele sadu, do którego wjechał pana syn - bez ich zgody - też mają prawo zgłosić wtargnięcie na teren prywatny i niszczenie mienia - pouczy go Karski.

- A jeśli chodzi o agresję kierowcy i umyślne stworzenie zagrożenia, to już pozostaje w naszej gestii! Bardzo dokładnie przeanalizujemy nagranie świadka - doda komendant Adam.

To nie koniec problemów rodziny Mostowiaków z Walatem i jego ojcem w "M jak miłość" 

Na tym jednak nie koniec, bo chociaż w 1873 odcinku "M jak miłość" we wrześniu Walat nie trafi do aresztu, ojciec jak zawsze pomoże mu uniknąć kary, to policjanci z Lipnicy, na czele z Adamem Karskim, Natalką (Dominika Suchecka) i Rafałem (Jakub Kucner) przekonają się jak daleko sięgają wpływy milionera z Grabiny. Zagrożone będzie życie nie tylko Basi i Kacpra, ale także innych bliskich z rodziny Mostowiaków. 

