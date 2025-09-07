M jak miłość, odcinek 1872: Oto kolejna ofiara Hoffmana! Bezwzględny Darek zaciągnie ją do łóżka podczas służbowego wyjazdu - WIDEO, ZDJĘCIA

Tak Hoffman w 1872 odcinku "M jak miłość" ujawni prawdziwe oblicze!

Nowy sezon "M jak miłość" w 1872 odcinku zacznie się od wyjazdu Darka Hoffmana do Londynu, który podczas służbowej podróży znajdzie sposób, jak zaspokoić swoje chore żądze. Kinga i Piotrek (Marcin Mroczek) jeszcze nie będą wiedzieli, z kim mają do czynienia, jaki naprawdę jest ojciec Sary, że sąsiad z Deszczowej skrywa dwie twarze - samotnego, troskliwego "tatusia" i zwyrodnialca, który poluje na uległe mu kobiety!

To ona będzie ofiarą Hoffmana w Londynie w 1872 odcinku "M jak miłość"

Co dokładnie wydarzy się w hotelowym pokoju Hoffmana w 1872 odcinku "M jak miłość" we wrześniu? Tego dokładnie nie wiadomo, bo nieobliczalny zboczeniec postara się o to, by nikt się nie dowiedział, jak skrzywdził swoją pracownicę. Hoffman będzie chciał się jej jak najszybciej pozbyć. Zmuszając swoją ofiarę do pełnego milczenia.

Tak okrutny Darek w nowym sezonie "M jak miłość" zrobi z dziewczyną dokładnie to samo, co chciał zrobić z Kingą, kiedy zwabił ją do swojego domu i dosypał narkotyki do herbaty.

Po powrocie z Londynu bezwzględny Hoffman w 1872 odcinku "M jak miłość" zawiezie młodą kobietę pod dom i postawi jej walizkę pod nogami. Ofiara zwyrodnialca ukryje łzy pod okularami przeciwsłonecznymi. Na pożegnanie potwór przypomni jej, by nikomu się nie wygadała, co jej zrobił.

M jak miłość ZWIASTUN. Ona będzie ofiarą Hoffmana! Sąsiad Zduńskich pokaże mroczną osobowość

- Przestań płakać! Daj spokój. Chyba nie będziesz robiła afery tam, gdzie jej nie ma? I żeby było jasne - sama przyszłaś do mojego pokoju, więc teraz nie zgrywaj niewiniątka! Poza tym, jeżeli chcesz, zawsze możesz poszukać sobie innej pracy! Do jutra! - zagrozi Hoffman.

Sara w odcinek 1872 odcinku "M jak miłość" ujawni, co jej ojciec zrobił matce

Tym samym 1872 odcinku "M jak miłość" potwierdzi się to, co Sara powie o swoim ojcu potworze Lence Zduńskiej (Olga Cybińska). Na krótko przed jego przylotem z Londynu, nastolatka zacznie się bać, do czego teraz posunie się Hoffman. Od czasu odejścia matki, Inki, ojciec wyżywa się na niej przy każdej okazji. Ale przed Zduńskimi i innymi ludźmi odgrywa rolę kochającego taty. Sara nie będzie mogła liczyć na pomoc matki, nie wiedząc nawet, co się z nią dzieje.

- Nigdy nie wiadomo, czego się po nim spodziewać... Normalnie mu odbija i robi się, nie wiem, nieobliczalny? Wyobraź sobie, że stary wmówił wszystkim, że matka sfiksowała i tylko on może się mną właściwie zająć... - wyzna Sara jedynej przyjaciółce.

M jak miłość ZWIASTUN pierwszego odcinka po wakacjach. Strach Kingi przed prześladowcą! Finał procesu oprawcy Magdy

Kiedy 1872 odcinek "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej?

Pierwszy odcinek "M jak miłość" nowego sezonu po wakacjach 2025 to odcinek numer 1872. Zostanie on wyemitowany w poniedziałek, 8.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2.