M jak miłość, odcinek 1860: Szymek nie zostawi pobitej Izy z Radkiem. Będzie się bał, że stanie się coś złego - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1860 - wtorek, 25.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Zanim w 1860 odcinku "M jak miłość" Iza przerwie milczenie i wyzna Marcinowi, że niezrównoważony psychicznie Radek ją popchnął, że od tygodni w ich małżeństwie źle się dzieje, do Chodakowskiego dotrą niepokojące sygnały od dzieci. Szymek i Maja (Laura Jankowska) nie wprost, ale dadzą ojcu znać, że boją się Radka. Najpierw Marcin i Kama (Michalina Sosna) zobaczą mroczne obrazki Izy, które będą wskazywały na to, że czuje lęk w obecności ojczyma, a później Szymek wspomni tacie, że mama i Radek ciągle się kłócą i że on musi coś z tym zrobić, bo Iza potrzebuje pomocy.

Iza w 1860 odcinku "M jak miłość" będzie jeszcze broniła agresywnego Radka

A kiedy Marcin i Kama w 1860 odcinku "M jak miłość" zdecydują się zapytać Izę wprost, co się dzieje między nią i Radkiem, zapłakana była żona Chodakowskiego wyjawi, że partner ją popchnął, że wyżywa się na niej, podnosi głos, ale jednocześnie zastrzeże, że nigdy nie skrzywdził dzieci. Nie będzie do końca jasne, czy Iza mówi prawdę, czy Radek jej już wcześniej nie pobił. Rozgniewany Marcin dojdzie do wniosku, że Szymek i Maja nie mogą zostać w mieszkaniu Radka, że z jego strony grozi dzieciom niebezpieczeństwo.

Marcin odbierze Izie dzieci w 1860 odcinku "M jak miłość"

Najpierw w 1860 odcinku "M jak miłość" wzburzony Marcin zapowie Izie, że weźmie dzieci do siebie. Na razie dopóki ona nie wyjaśni sobie wszystkiego z Radkiem, póki sytuacja w ich związku się nie poprawi. Nie będzie chciał pomóc Izie uwolnić się od nieobliczalnego, brutalnego Radka? Nie do końca, ale była żona poprosi go, żeby się nie mieszał do jej spraw, że sama załatwi to z Radkiem.

Szymek w 1860 odcinku "M jak miłość" zostanie z Izą, żeby Radek nic jej nie zrobił

Jednak Szymek w 1860 odcinku "M jak miłość" wyzna Marcinowi, że nie chce z nim mieszkać, że zostanie z Izą, bo mama go bardziej potrzebuje. Z ust 10-latka padnie argument, że mama nie może być sama z Radkiem, bo zrobi jej coś złego. Jak teraz postąpi Marcin? W grę będzie wchodziło nie tylko dobro dzieci, ale także życie Izy, która znów uwikłała się w związek z psychopatą, więc Chodakowski na pewno nie odpuści.