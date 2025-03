M jak miłość, odcinek 1859: Awantury u Izy i Radka! Wystraszony Szymek znów wezwie Marcina na pomoc

"M jak miłość" odcinek 1859 - poniedziałek, 24.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Szymek poskarży się tacie w 1859 odcinku "M jak miłość". Z ust chłopca padną bardzo niepokojące informacje, które powinny zainteresować każdego dorosłego. Przypomnijmy, że mały Chodakowski od początku nie uwielbiał Radka. Sabotował nowy związek Izy (Adriana Kalska), nie chciał, by małżeństwo rodziców się rozpadało. Nie ma co ukrywać, że chociaż Marcin z Izą starali się chronić dzieci, one mocno ucierpiały na rozstaniu. Mimo wszytko każdy próbował zachować klasę, a sam Radek postarał się przekonać do siebie Maję (Laura Jankowska) i Szymka.

W poprzednich odcinkach "M jak miłość" wydawało się, że Szymek lepiej znosi męża mamy, chwilowo nie było mowy o kłótniach. Jedynie Iza zaczęła dostrzegać śliskie działania dziennikarza, który miał "na boku" inną kobietę, ale potem starał się naprawić błędy. Ostatecznie para ponownie się związała.

Szymek powie Marcinowi o kłótniach Izy z Radkiem

W 1859 odcinku "M jak miłość" Szymek powie Marcinowi, że u mamy znów jest źle. Niby ponownie wejdzie w związek z Radkiem, przestanie rozpatrywać przeszłość, ale coś mocno nie zagra. Młody Chodakowski opowie tacie o kłótniach i dużych aferach, które panują w domu mamy. Detektyw zainteresuje się tematem, bo przecież nie może być tak, że dzieci znajdują się w samym środku dziwych przepychanek. Zachowanie Radka zaniepokoi każdego.

Marcin odkryje okrutną prawdę?

Zdradzamy, że sytuacja z Izą i Radkiem tylko się nakręci. Słowa Szymka zaniepokoją Marcina na tyle, by przyjrzeć się sprawie bliżej. Niebawem w "M jak miłość" pojawi się nawet podejrzenie, że Iza jest ofiarą przemocy domowej! Czy Radek okaże się prawdziwym potworem? Chodakowski zrobi wszystko, byle jego dzieci były bezpieczne. Była żona oczywiście także nie będzie mu obojętna.