M jak miłość, odcinek 1856: Tak zacznie się romans Jakuba z Martyną? Widzi w niej kogoś więcej - WIDEO, ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1856 - wtorek, 11.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Między Jakubem a Martyną zrodzi się romans? Zdradzamy, że detektyw z lekarką będą spędzali coraz więcej czasu, zaczną rozumieć swoje problemy i punkt widzenia. Wysocka straciła Marcina (Mikołaj Roznerski), w którym pokładała nadzieję na coś poważniejszego, a Jakub jest zdradzany przez żonę, co zacznie wyczuwać. Chociaż Kasia (Paulina Lasota) uzna, że dość dobrze maskuje uczucia, mąż nie podejrzewa niczego dziwnego, to jednak będzie nieprawda. Detektyw doskonale wyczuje, że Kasia stała się nieszczera. W całym zamieszaniu poszuka wsparcia u Martyny, z którą zacznie widywać się m.in. podczas treningów.

Zbliżenie Jakuba i Martyny w 1856 odcinku "M jak miłość"

Słowa Wysockiej wypowiedziane podczas jednego ze spotkań na sali treningowej sprawią, że Jakub dostanie potwierdzenie tego, iż znalazł się w bardzo zbliżonej do rozmówczyni sytuacji życiowej.

- (...) Chyba się nie da przestać kochać kogoś tylko dlatego, że przestało się być dla niego kimś ważnym. Nie wiem, czy rozumiesz o czym mówię… - rzuci lekarka.

- Nawet nie wiesz jak bardzo - przyzna Karski, myśląc o upadającym związku z żoną.

Karskiego i Martynę połączy romans?

Martyna staje się dla Jakuba pewnego rodzaju przyjaciółką, powiernikiem... Znajdują się na podobnym etapie życia. To ich do siebie zbliża - tłumaczy Krzysztof Kwiatkowski w "Kulisach M jak miłość". - Jakub nigdy się nie poddaje i będzie walczył o Kasię do samego końca - dodaje aktor.

Pewnym jest, że widzowie w kolejnych odcinkach "M jak miłość" zobaczą jeszcze więcej kręcenia Kasi, jej zdradzieckiego zachowania i zagubienia. Dojdzie nawet do tego, że opuści męża, by wszystko sobie poukładać! Z Jakuba strony nie będzie zdrady, przynajmniej póki co... Chociaż mocno zbliży się do Martyny, szczególnie pod względem emocjonalnym, nie ma póki co mowy o przekroczeniu granicy. Kiedy jednak Karski zostanie sam, kto wie, czy Martyna nie będzie go pocieszać...