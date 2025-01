M jak miłość, odcinek 1838: Karski pójdzie po pomoc do Anety w sprawie problemów z Kasią. Zdradzi przyjaciółkę? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1838 - wtorek, 7.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Jakub będzie potrzebował rozmowy w 1838 odcinku "M jak miłość", a na powierniczkę problemów wybierze Anetę. Chodakowska doskonale wie, z czym boryka się Kasia. Lekarka wyznała jej, że wcale nie chce zostać mamą, na co naciska Jakub. Karski wyobraża sobie niedaleką przyszłość z dzidziusiem, wciąż wraca do tego tematu, a żona odsuwa myślenie o dziecku. Próbuje się wykręcać, że nie jest gotowa na macierzyństwo, ale tylko Anecie przyznała, że w ogóle nie chce być mamą!

Poważna rozmowa Jakuba z Anetą

Karski pojawi się w mieszkaniu Chodakowskich, gdzie wykorzysta okazję do rozmowy z Anetą. Domyśli się, że cwana żona Olka (Maurycy Popiel) może być na bieżąco z potrzebami, myślami i sekretami Kasi. Wiele się nie pomyli...

- Nie chcę cię ciągnąć za język, ale wiem, że jesteście z Kasią blisko, a my... - Jakub w 1838 odcinku "M jak miłość" nie będzie wiedział, jak przejść do sedna sprawy.

- Śmiało - zachęci Aneta.

- Chodzi o to, że te poszukiwania Marcina to był ciążki czas i zaliczyliśmy trudne chwile, głównie z mojej winy... - zacznie wywód Karski. - Kasia miała do mnie żal, nie bardzo wiem, jak to odkręcić, jak ją przeprosić. Mieliśmy wspólne plany, rodzina, dzieci, zresztą wiesz. Po kolacji u was długo o tym rozmawialiśmy i Kasia uważa, że powinniśmy z tym poczekać - powie Jakub, a Aneta powstrzyma się od wydania sekretów przyjaciółki. Lekarka wie przecież, że Stawska nie chce mieć dzieci, ale boi się powiedzieć o tym mężowi.

Aneta podsunie Jakubowi rozwiązanie trudnej sytuacji w 1838 odcinku "M jak miłość"

- Wiesz co, mi się wydaje, że Kasia po prostu chce się nacieszyć życiem tylko we dwoje. Jak zaczniecie się zajmować córką Justyny to nie będziecie miali tyle czasu dla siebie. Sam widzisz jak to jest... Wszystko inne idzie w odstawkę. Póki co cieszcie się tym stanem, korzystajcie z życia - Aneta wybrnie z sytuacji i nie powie Jakubowi o niechęci Kasi do macierzyństwa. Zamiast tego poradzi mu zabrać żonę na koncert. Detektyw skorzysta z rady koleżanki.