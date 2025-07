M jak miłość. Natalka zbrata się z wrogiem? Nowa bohaterka Paula tylko będzie udawała dobrą koleżankę? - ZDJĘCIA

Natalka i Paula nowymi przyjaciółkami?

Nowa bohaterka w „M jak miłość” na pewno odegra sporą rolę w dalszych losach lubianej Mostowiaczki. Aktorka często przebywa na planie, widać ją podczas nagrań wśród dobrze znanych postaci. Wiele wskazuje na to, że piękna brunetka wcale nie będzie po „dobrej stronie mocy”. Niedawno, kiedy Adam z Natalką pokazywali się w mundurach, ona miała zwyczajne ubrania. To może dawać do myślenia i sugerować, że Paula to kryminalistka!

Czy Natalkę i Paulę połączą ciaśniejsze więzy? Jedno zdjęcie Dominiki Sucheckiej z planu serialu zastanawia…

„Koleżanki?” - podpisała wspólne zdjęcie aktorka, rozbudzając emocje i wprost dając do zrozumienia, że jej bohaterka zaufa nowej postaci.

Natalka musi uważać w nowym sezonie „M jak miłość” po wakacjach

To już pewne, że empatyczna i dobra policjantka musi na siebie uważać. Relacja z Karskim nadal pozostaje niejasna, chociaż wydaje się, że między nimi może dość do „czegoś więcej”. Na to wskazują nagrania i zdjęcia z planu oraz ich podpisy. W przypadku Pauli, sytuacja jest równie tajemnicza. Nowa bohaterka może okazać się przyjaciółką policjantki, albo jej największym koszmarem!

Paula będzie tajemniczą postacią

To pewne, że nowa Paula okaże się tajemnicza, zagadkowa i cwana. Raczej nie ma co się spodziewać, że to jedna z tych osób, która nie namiesza u Mostowiaków. W historii tej rodziny krążyło wiele osób, które były blisko, ale nie pokazywały jawnych intencji. Paula może okazać się jedną z tych osób, która kręci się wokół Natalki, a tak naprawdę ma nieczyste zamiary. W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach wiele może się zmienić...

M jak miłość. Tajemnicza kryminalistka Paula pokrzyżuje plany Natalce i Karskiemu