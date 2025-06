M jak miłość. Mikołaj Roznerski ma powody do radości! Sprawdził się w nowej roli i podbił serca widzów

Mikołaj Roznerski sprawdził się w nowej roli. Nie chodzi tylko o "M jak miłość"

Chociaż wielu fanów Mikołaja Roznerskiego kojarzy go z rolą Marcina z "M jak miłość", aktor działa także na wielu innych polach. Fani hitu TVP2 całkiem słusznie wiążą go z lubianą postacią z "M jak miłość", ponieważ nie da się ukryć, że serialowy detektyw Chodakowski przyciąga uwagę i tworzy jeden z najbardziej wyczekiwanych wątków w całej produkcji. To właśnie wokół jego losów pojawia się wielkie zainteresowanie "co dalej?".

Tym razem sukces Roznerskiego nie kręci się wokół rozpoznawalnej roli w "M jak miłość". Jakiś czas temu aktor podjął się nowego wyzwania zawodowego i wcielił się w rolę prowadzącego programu dla konkurencyjnej stacji. To wyszło mu świetnie!

Program Roznerskiego okazał się hitem!

Mowa oczywiście o "The floor", nowości na antenie TVN-u. Obecnie emitowany sezon sprawdził się tak dobrze, a widzowie polubili Mikołaja Roznerskiego w roli prowadzącego, że już ruszają castingi do drugiej edycji! To rzadkość, by jeszcze na etapie trwania emisji pierwszego sezonu show, już podejmowano decyzję o realizacji kolejnego!

Mikołaj Roznerski ma co świętować

Chociaż "The Floor" nie jest polski, ponieważ program zapożyczono z Holandii, prowadzący Mikołaj Roznerski zdecydowanie przyłożył "cegiełkę" do świetnej oglądalności i dużego zainteresowania show.

Program "The Floor" emitowany jest od wtorku do czwartku o godzinie 20:55. Wygląda na to, że produkcja stała się już hitem stacji, bo jeszcze przed emisją finałowych odcinków zdecydowano się na rozpoczęcie castingów do drugiego sezonu show. Na stronie TVN już dostępny jest formularz zgłoszeniowy — czytamy na stronie światseriali.interia.pl.