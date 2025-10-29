M jak miłość. Metamorfoza Ani po ślubie Kamy i Marcina. Tak ostatecznie pożegna miłość do Chodakowskiego? - ZDJĘCIA

Ślub Kamy z Marcinem wiele zmieni. Także u Ani

W 1890 odcinku „M jak miłość” Kama i Marcin w końcu staną na ślubnym kobiercu. To będzie długo wyczekiwany dzień pełen emocji, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Zanim jednak młodzi dotrą do Urzędu Stanu Cywilnego, wydarzy się coś, co postawi całą uroczystość pod znakiem zapytania.

Tuż przed ślubem Kama otrzyma od swojego stryja Erwina (Andrzej Dopierała) niezwykły prezent, ślubny welon, który należał do jej babci. Ten rodzinny symbol wzruszy pannę młodą, ale jednocześnie wzmocni jej stres. Dla Kamy ten gest będzie oznaczał ogromną odpowiedzialność, nie tylko za przyszłe małżeństwo, ale i za tradycję rodziny. Emocje wezmą jednak górę. Przejęta i nerwowa Kama sięgnie po lek uspokajający, by poradzić sobie z napięciem. Niestety, tabletka zadziała zbyt mocno, a tuż przed ceremonią panna młoda uśnie i... nie zjawi się na czas w USC!

Ania uratuje ślub Kamy, a potem zerwie z uczuciem do Marcina raz na zawsze?

Kiedy Marcin będzie już gotowy do ślubu, a goście zajmą miejsca, w sali zapanuje konsternacja. Telefony Kamy pozostaną głuche, a Chodakowski będzie coraz bardziej zaniepokojony. Wtedy do akcji wkroczy Ania. Zaniepokojona brakiem kontaktu ruszy po Kamę i jako jedyna odkryje, co naprawdę się stało. To właśnie Ania uratuje sytuację, obudzi siostrę, pomoże jej dojść do siebie i w ekspresowym tempie przygotuje do ceremonii. Dzięki niej ślub Kamy i Marcina ostatecznie się odbędzie, a wszyscy odetchną z ulgą.

Metamorfoza Ani z „M jak miłość”

Po tej emocjonalnej uroczystości Ania sama przejdzie przemianę. Nie tylko wewnętrzną, ale też zewnętrzną. Na nowych zdjęciach z planu „M jak miłość” widać, że młodsza z sióstr Ślązaczek zaprezentuje się w zupełnie nowym wizerunku. Zmieni kolor włosów na blond i będzie wyglądać promiennie.

Można się spodziewać, że ta metamorfoza to coś więcej niż tylko nowa fryzura. Ania symbolicznie pożegna dawną miłość do Marcina? Po miesiącach rozterek i niespełnionych uczuć zrozumie, że jej historia z detektywem nie miała szansy się spełnić. Teraz z dumą i szczerym uśmiechem będzie wspierać Kamę i Marcina jako szczęśliwe małżeństwo.