M jak miłość. Koleżanka Kasi, która sfałszowała wyniki badań DNA na ojcostwo, wygada się? Tak prawda o dziecku wyjdzie na jaw? - ZDJĘCIA

Kasia oszustką w „M jak miłość”

Sprawa oszustwa, jakiego dopuściła się Kasia w serialu „M jak miłość” nie jest błaha. Nie bez powodu takie fałszerstwa zdarzają się bardzo rzadko – są absolutnie skandaliczne i surowo karane, nawet kilkoma latami więzienia. Dochodzi do nich tylko wtedy, gdy badanie odbywa się w laboratorium nie cieszącym się zaufaniem albo gdy łatwo może dojść do mataczenia, jak w przypadku Karskiej i Anny. Obie się znają. Ale że obie okazały się tak samo niemoralne, to już czyni ich postępowanie wyjątkowo podłym.

Jakub oficjalnie ojcem w nowym sezonie „M jak miłość”

Jesienią spełni się marzenie Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski), chociaż nie w sposób, o jakim marzył. Bardzo pragnął mieć dziecko z Kasią, ale ona nie zdecydowała się na zostanie matką – dziwne tylko, że nie przegadali tak ważnej kwestii przed ślubem. W końcu jednak się nią stała, przez przypadek, co też dziwi, skoro przyjmowała doustną antykoncepcję… Tak czy inaczej, Kuba najpierw dowie się, że w świetle badań genetycznych ojcem dziecka jego żony jest Mariusz (Mateusz Mosiewicz), a potem… Potem wszystko się zmieni!

W premierowym odcinku serialu „M jak miłość” oszustwo Kasi wyjdzie na jaw

To kłamstwo nie pozostanie słodką tajemnicą Kasi i Anny. W kolejnym sezonie serialu „M jak miłość” wyjdzie szydło z worka i skandal ze sfałszowaniem wyników testu DNA ujrzy światło dzienne. To chyba dowód na to, że uczucie Karskiej – jeszcze Karskiej – do Mariusza zakrawa na obsesję. Nie tylko podjęła świadomą decyzję o popełnieniu przestępstwa, ale jeszcze wywarła presję na pracowniczce Służby Zdrowia, by wraz z nią dokonała oszustwa. Wszystko to po to, by z kochankiem wychowywać nie jego dziecko! Niemniej, wygląda na to, że sprawiedliwości stanie się jednak zadość. Jak pisze „Świat seriali”, to sama Anna wygada się na temat tego, co zrobiła. Ciekawe, co spowoduje ten przypływ szczerości? Czy będzie przypadkowy? Czy ktoś pociągnie laborantkę za język? A może ktoś, kto nabierze podejrzeń, zaszantażuje ją? Na przykład Mariusz? Pewne już teraz jest to, że pod Jakubem ugną się nogi, kiedy dowie się prawdy. Czy będzie w stanie jeszcze kiedykolwiek zaufać innej kobiecie po tym, co zrobiła mu żona…?