M jak miłość. Kochają się w serialu, a między Rejzner a Smoleńskim iskrzy na całego. Tacy prywatnie są Dorota i Bartek - WIDEO

Co dalej u Doroty i Bartka w następnym sezonie "M jak miłość"

Na planie "M jak miłość" powstają nowe odcinki z udziałem Doroty i Bartka, którzy po miesiącach rozłąki narobią stracony czas. Triumf miłości tej pary, który nastąpił tuż przed finałem sezonu dał nadzieję na to, że już nic złego się nie wydarzy. Chora na raka Dorota ma za sobą długie leczenie w szpitalu w Bostonie i chociaż nowotwór mózgu jest w remisji, co oznacza, że nie jest w pełni zdrowa, to najgorsze będzie już za nią.

Nie jest już tajemnicą, jak będzie wyglądało nowe życie Doroty i Bartka w następnym sezonie "M jak miłość" po wakacjach. Będą musieli też podjąć decyzje, które wpłyną na ich przyszłość. Dorota wydała na leczenie majątek, więc teraz milionerka zajmie się swoimi biznesami. Bartek pomoże żonie w prowadzeniu interesów i zrezygnuje z pracy ogrodnika w firmie przyjaciół? Wiele na to wskazuje.

W przerwie między ujęciami do odcinków "M jak miłość" Iwona Rejzner i Arkadiusz Smoleński za kulisami seriali wzięli udział w zabawie na Instagramie pod hasłem "Q&A", czyli "Pytania i Odpowiedzi", by fani mogli lepiej ich poznać, przekonać się, czy prywatnie też do siebie pasują.

M jak miłość. Dorota i Bartek nagrali pożegnanie! Przy okazji pochwalili się swoim szczęściem

"Chcecie się dowiedzieć, jak wolą spędzać czas Iwona Rejzner i Arek Smoleński? Pływanie z delfinami🐬🐬 czy raczej leżak? ⛱️😎 A może jednak rower🚲, albo lunch w restauracji? Zobaczcie i poznajcie lepiej serialową parę Dorotę i Bartka😉" - czytamy pod postem z WIDEO z rozmową z aktorami na profilu "M jak miłość" na Instagramie.

Trzeba przyznać, że Dorota i Bartek z "M jak miłość" także w prawdziwym życiu świetnie się czują w swoim towarzystwie. Co prawda Iwonę Rejzner nie łączy z Arkadiuszem Smoleńskim nic poza przyjaźnią i wspólną pracą, bo 44-letnia aktorka prywatnie ma męża i dwójkę dzieci, ale między nimi jest chemia nie tylko na ekranie. Jak współcześnie się mówi w slangu "vibe", czyli pozytywne wibracje, emocje, dobra atmosfera, którą razem tworzą!

Fani "M jak miłość", którzy widzieli rozmowę Iwony Rejzner i Arkadiusza Smoleńskiego nie mają wątpliwości, że właśnie dlatego Dorota i Bartek są ulubieńcami z ekranu. Od razu posypały się komentarze, że świetnie się ich ogląda razem także poza serialem.